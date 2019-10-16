Сразу 20 украинских вузов попали в рейтинг лучших университетов Восточной Европы

Британская консалтинговая компания Quacquarelli Symonds недавно опубликовала рейтинг 350 лучших вузов Восточной Европы и Центральной Азии. Среди украинских университетов лидерство держит КНУ имени Тараса Шевченко, который занимает 29 место в рейтинге.

В первую пятерку списка вошли сразу три российских вуза, один финский и один чешский. Первое место в списке досталось Московскому университету имени Ломоносова.

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Как составляли рейтинг вузов?

Основным показателем, на который опирались составители рейтинга, является количество научных трудов, которые были написаны в стенах университета. А также количество иностранных студентов, репутация в научных кругах и среди работодателей.

Полный список украинских вузов, которые вошли в рейтинг:

29. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

67. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского

68. Харьковский национальный университет имени Василия Каразина

113. Национальный университет "Львовская политехника"

117. Сумской государственный университет

125. Киево-Могилянский институт

128. Харьковский политехнический институт

201-210*. Киевский национальный университет биоресурсов и природопользования

211-220. НТУ "Донецкая политехника"

211-2020. Черкасский национальный Университет имени Богдана Хмельницкого

231-240. Ужгородский национальный университет

241-250. Донецкий национальный университет имени Василия Стуса

241-250. Харьковский национальный университет радиоэлектроники

241-250. Национальный авиационный университет (Киев)

251-300. Национальный технический университет "Днепровская политехника"

251-300. Харьковский национальный экономический университет имени Кузнеца Сергея

251-300. Национальный университет "Острожская академия"

251-300. Киевский национальный лингвистический университет

251-300. Кременчугский национальный университет имени Михаила Остроградского

251-300. Винницкий национальный технический университет

*Диапазон номеров означает, что сюда вошли университеты с одинаковым рейтингом.

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Как оценили топовые вузы?

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко



Красный корпус университета КНУ является одним из самых известных зданий Киева / Фото 24 канала

Общее количество студентов: 23 686

Общее количество преподавателей: 2 656

Академическая репутация: 86 / 100

Репутация среди работодателей: 76 / 100

Общий балл: 73,5 / 100

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского



КПИ заслужил высокое место в рейтинге благодаря своей репутации / Фото Укринформ

Общее количество студентов: 16 909

Общее количество преподавателей: 2 527

Академическая репутация: 67,4 / 100

Репутация среди работодателей: 71,5 / 100

Общий балл: 53,6 / 100

Харьковский национальный университет имени Василия Каразина



ХНУ считается лучшим университетом Харькова / Фото Ukrmedia