Они поддерживают образование на всех уровнях – от дошкольного до высшего образования и науки. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Оксена Лисового в телеграмме.
Кто и сколько инвестировал в украинское образование?
Лисовой сообщил, что привлекли более 82 миллионов долларов на восстановление и создание укрытий. В частности, благодаря поддержке ЕС, Бельгии, Швеции, Литвы, Ирландии, Южной Кореи, Франции, UNDP, UNESCO и других партнеров.
На инфраструктурные нужды Германия через ЮНИСЕФ выделила более 20 миллионов долларов,
– уточнил он.
И добавил, что дошкольное образование впервые за более чем 30 лет стало национальным приоритетом. Разработали стратегию трансформации и привлекли первые инвестиции 30 миллионов долларов от Всемирного банка.
В школьном образовании:
примерно 420 миллионов гривен инвестирует в НУШ Всемирный банк (программа LEARN);
более 40 миллионов долларов для реформы старшего профильного от Финляндии, Швейцарии.
более 360 миллионов гривен для бесплатного школьного питания в прифронтовых общинах от ВПП ООН.
Комплексную реформу профессионального образования активно поддерживает Швейцария в рамках проекта DECIDE, Бельгия, Япония, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, EdUp, Swissсontact, ЕИБ, BMZ. Эти организации инвестируют также в создание современных мастерских и оборудования. А для комплексной поддержки реформы высшего образования Всемирный банк выделил более 200 миллионов долларов,
– сообщил Лисовой.
Отдельным направлением работы МОН была евроинтеграция.
Сколько средств предусмотрели в Госбюджете – 2026 на образование и науку?
- На днях Верховная Рада Украины приняла Государственный бюджет на 2026 год.
- На образование и науку предусмотрели 298,8 миллиарда гривен.
- Это на 85,4 миллиарда гривен больше чем в 2025 году, сообщали в МОН Украины.