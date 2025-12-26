Они поддерживают образование на всех уровнях – от дошкольного до высшего образования и науки. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Оксена Лисового в телеграмме.

Кто и сколько инвестировал в украинское образование?

Лисовой сообщил, что привлекли более 82 миллионов долларов на восстановление и создание укрытий. В частности, благодаря поддержке ЕС, Бельгии, Швеции, Литвы, Ирландии, Южной Кореи, Франции, UNDP, UNESCO и других партнеров.

На инфраструктурные нужды Германия через ЮНИСЕФ выделила более 20 миллионов долларов,

– уточнил он.

И добавил, что дошкольное образование впервые за более чем 30 лет стало национальным приоритетом. Разработали стратегию трансформации и привлекли первые инвестиции 30 миллионов долларов от Всемирного банка.

В школьном образовании:

примерно 420 миллионов гривен инвестирует в НУШ Всемирный банк (программа LEARN);

более 40 миллионов долларов для реформы старшего профильного от Финляндии, Швейцарии.

более 360 миллионов гривен для бесплатного школьного питания в прифронтовых общинах от ВПП ООН.

Комплексную реформу профессионального образования активно поддерживает Швейцария в рамках проекта DECIDE, Бельгия, Япония, Skills4Recovery, LuxDev, FCA, EdUp, Swissсontact, ЕИБ, BMZ. Эти организации инвестируют также в создание современных мастерских и оборудования. А для комплексной поддержки реформы высшего образования Всемирный банк выделил более 200 миллионов долларов,

– сообщил Лисовой.

Отдельным направлением работы МОН была евроинтеграция.

