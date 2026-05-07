24 Канал при случае расскажет, какая стоимость обучения в этом ЗВО. В частности, на бакалавриате и в магистратуре.

Смотрите также Его часто выбирают абитуриенты: какие цены на обучение в Киевском политехническом институте

Какова стоимость обучения в вузе на бакалавриате?

Предлагаем будущим абитуриентам ознакомиться с ценами на обучение на дневной форме по состоянию на 2025/26 учебный год в этом киевском вузе.

Стоимость года обучения зависят от специальности и образовательной программы.

К примеру, цена за год обучения на бакалавриате колеблются в пределах 55 – 63500 тысячи гривен.

За обучение на специальности "Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" придется отдать 63500 гривен, а на специальности "Библиотечное, информационное и архивное дело" – 55000 гривен.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

За обучение на "Культурологии и музееведении" придется выложить 63500 гривен. Так же и за овладение специальностью дизайнера.

Такая же стоимость года обучения и на специальностях "Музыкальное искусство" и "Перформативные искусства".

Какие цены на магистратуре в вузе?

Цены на обучение на магистратуре на базе бакалавриата выше.

"Аудиовизуальное искусство и медиапроизводство" стоит 77940 гривен, "Библиотечное, информационное и архивное дело" – 65000 гривен.

Обучение на дизайнера обойдется в 77940 гривен, на журналиста и менеджера – в 97425 гривен.

Год обучения на специальности "Культурологии и музееведении", а также на "Музыкальном искусстве" стоит 65000 гривен.

Заметим, что цены на обучение в украинских вузах растут ежегодно. За последние 4 года средняя стоимость обучения выросла на около 60%. Студенты-контрактники сейчас платят за образование от 47 до 110 тысяч гривен в год, рассказывает DW.

Смотрите также Разоблачили масштабную коррупционную схему: будет ли проверять МОН Киевский университет культуры

Что известно об обысках?

7 мая в сети сообщили о обысках в Киевском национальном университете культуры и искусств. Пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис подтвердила эту информацию 24 Каналу.

Подробности правоохранители пообещали предоставить позже. К слову, президентом и ректором вуза до февраля 2026 года был Михаил Поплавский.

Смотрите также Разоблачили масштабную коррупционную схему: будет ли проверять МОН Киевский университет культуры

Что было раньше?

В Киевском университете культуры разоблачили масштабную коррупционную схему, сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ. Служащие и должностные лица МОН Украины вносили недостоверные данные о студентах и работниках вуза для увеличения финансирования Университета. Предварительно, убытки были очень существенные. Состоялось более 20 обысков в вузе и по местам жительства причастных лиц. Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества.

СМИ предполагали, что среди фигурантов схемы может быть и экс-ректор вуза Михаил Поплавский. Источники 24 Канала в правоохранительных органах уточнили, что обыск был и у Поплавского, но его не задерживали.

в правоохранительных органах уточнили, что обыск был и у Поплавского, но его не задерживали. В МОН Украины в апреле заявляли, что еще не решили, будут ли проводить внутреннее расследование.

Смотрите также Больше не ректор: что известно о жизни Михаила Поплавского, которого подозревают в коррупционной схеме

Какова стоимость обучения в топовых ЗВО столицы?

Президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит рассказал, что на факультете информационных технологий есть программы стоимостью 100 тысяч гривен в год.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в прошлом году он был в тройке тех ЗВО, которые получили больше всего заявлений от абитуриентов.

К примеру, на специальности "Экономика и международные экономические отношения" надо отдать за год обучения 76600 – 95600 гривен.

В Киевском политехническом институте имени Игоря Сикорского "обучение на журналиста будет стоить 67600 гривен в год, а на специальности" Инженерия программного обеспечения " – 64900 гривен.