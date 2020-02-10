Студент из Ивано-Франковска создал электродвигатель на 3D-принтере

Студент национального технического университета нефти и газа Григорий Стахив создал бесколлекторный электродвигатель с помощью 3D печати. Реализовать такой проект помогло участие в программе Эразмус+.

О достижениях молодого ученого пишет официальный сайт ИФНТУНГ.

Вас может заинтересовать: Украина выделит рекордные 100 миллионов гривен на проекты молодых ученых

Молодой ученый является призером Всеукраинских олимпиад, а недавно закончил стажировку в Силезской политехнике (Польша). Реализация проекта стала возможна именно благодаря стажировке.



Двигатель, будет дорабатываться / фото: ИФНТУНГ

Имея все необходимое, например разрешение на получение универсального ключа от всех основных лабораторий кафедры, доступ к сети интернет и научной базе IEEE, чтобы можно было исследовать уже имеющиеся работы, которые могли бы касаться 3Д печати бесколлекторных ЭД, я начал свою работу,

– делится впечатлениями о стажировке студент.



Одна из деталей двигателя / фото: ИФНТУНГ

После того, как все части будут напечатаны, а также будет выполнена вся обмотка, Григорий сможет испытать результат на определение эффективности.



Пульт управления принтером / фото: ИФНТУНГ

Читайте также: Много украинских ученых имитируют работу, – Гончарук

Что известно об Ивано-Франковском университете нефти и газа