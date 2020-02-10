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Студент из Ивано-Франковска создал электродвигатель на 3D-принтере

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Студент за короткое время успел осуществить свою мечту / ИФНТУНГ

Студент национального технического университета нефти и газа Григорий Стахив создал бесколлекторный электродвигатель с помощью 3D печати. Реализовать такой проект помогло участие в программе Эразмус+.

О достижениях молодого ученого пишет официальный сайт ИФНТУНГ.

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Молодой ученый является призером Всеукраинских олимпиад, а недавно закончил стажировку в Силезской политехнике (Польша). Реализация проекта стала возможна именно благодаря стажировке.


Двигатель, будет дорабатываться / фото: ИФНТУНГ

Имея все необходимое, например разрешение на получение универсального ключа от всех основных лабораторий кафедры, доступ к сети интернет и научной базе IEEE, чтобы можно было исследовать уже имеющиеся работы, которые могли бы касаться 3Д печати бесколлекторных ЭД, я начал свою работу,
– делится впечатлениями о стажировке студент.


Одна из деталей двигателя / фото: ИФНТУНГ

После того, как все части будут напечатаны, а также будет выполнена вся обмотка, Григорий сможет испытать результат на определение эффективности.


Пульт управления принтером / фото: ИФНТУНГ

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Что известно об Ивано-Франковском университете нефти и газа

  • основан в 1967 году;
  • учится 10 тысяч студентов;
  • около 600 из них – иностранцы.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Новости Польши Наука Студенты Учеба Наука в Украине
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