Студент из Ивано-Франковска создал электродвигатель на 3D-принтере
Студент национального технического университета нефти и газа Григорий Стахив создал бесколлекторный электродвигатель с помощью 3D печати. Реализовать такой проект помогло участие в программе Эразмус+.
О достижениях молодого ученого пишет официальный сайт ИФНТУНГ.
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Молодой ученый является призером Всеукраинских олимпиад, а недавно закончил стажировку в Силезской политехнике (Польша). Реализация проекта стала возможна именно благодаря стажировке.
Двигатель, будет дорабатываться / фото: ИФНТУНГ
Имея все необходимое, например разрешение на получение универсального ключа от всех основных лабораторий кафедры, доступ к сети интернет и научной базе IEEE, чтобы можно было исследовать уже имеющиеся работы, которые могли бы касаться 3Д печати бесколлекторных ЭД, я начал свою работу,
– делится впечатлениями о стажировке студент.
Одна из деталей двигателя / фото: ИФНТУНГ
После того, как все части будут напечатаны, а также будет выполнена вся обмотка, Григорий сможет испытать результат на определение эффективности.
Пульт управления принтером / фото: ИФНТУНГ
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Что известно об Ивано-Франковском университете нефти и газа
- основан в 1967 году;
- учится 10 тысяч студентов;
- около 600 из них – иностранцы.