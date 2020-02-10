Студент з Івано-Франківська створив електродвигун на 3D-принтері

Студент національного технічного університету нафти і газу Григорій Стахів стврив безколекторний електродвигун за допомогою 3D друку. Реалізувати такий проєкт допомогла участь у програмі Еразмус+.

Про досягнення молодого науковця пише офіційний сайт ІФНТУНГ.

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Молодий науковець є призером Всеукраїнських олімпіад, а нещодавно закінчив стажування в Сілезькій політехніці (Польща). Реалізація проєкту стала можлива саме завдяки стажуванню.



Двигун, що буде допрацьовуватись / фото: ІФНТУНГ

Маючи все необхідне, наприклад дозвіл на отримання універсального ключа від усіх основних лабораторій кафедри, доступ до мережі інтернет та наукової бази IEEE, щоб можна було дослідити уже наявні роботи, які могли б стосуватися 3Д друку безколекторних ЕД, я розпочав свою роботу,

– ділиться враженнями про стажування студент.



Одна з деталей двигуна / фото: ІФНТУНГ

Після того, як усі частини будуть надруковані, а також буде виконана уся обмотка, Григорій зможе випробувати результат на визначення ефективності.



Пульт управління принтером / фото: ІФНТУНГ

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