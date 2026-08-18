Как сказать на украинском "суеверный"?

"Не ходи под лестницей", "не возвращайся домой, если уже вышел", "черная кошка перебежала дорогу" – люди по-разному относятся к таким приметам. Но как на украинском языке назвать того, кто в них верит?

Слово "суєвєрний" настолько привычно для многих украинцев, что его легко принять за чисто украинское. Однако оно происходит от русского – "суеверный".

А украинская литературная норма предлагает другое слово, и даже не одно. Правильно по-украински – "забобонний".

Происходит от слова "забобон", а словари дают ему такое определение:

Забобон – это вера в приметы, в то, что некоторые действия, явления, существа, обладая сверхъестественными силами, являются залогом удачи или неудачи в чем-либо; существование сверхъестественных сил, в судьбу, гадания, предсказания и т. п., в основе которых лежат религиозные представления.

Кроме того, так еще называют ошибочные взгляды на что-либо, которые стали привычными в жизни определенных слоев населения, а также предрассудки, основанные на такой вере.

Интересно, что украинское "забобон" имеет давнюю историю. В слове соединились части "за-" и "бобон", а "бобон" в древнем украинском языке имел значение, связанное с пустым, безосновательным верованием или вымыслом и разговорами об этом, то есть бобонить (говорить). По другой версии – от слова "бобо" – ужас, кошмар, и слова "бояться".

Интересно! В украинском языке есть еще одно интересное слово, которое из-за звучания путают и относят к мистическому лексикону: "чарунка", которое совсем не то же самое, что "чаклунка".

То есть на украинском мы скажем:

"суєвєрна людина" → "забобонна людина": Вона дуже забобонна і завжди звертає увагу на прикмети.

"суєвєрний чоловік" → "забобонний чоловік" ;

; "суєвєрність" → "забобонність".

Таким образом, в украинском языке существует собственная словообразовательная семья:

забобон → забобонний → забобонність.

Впрочем, если это слово кажется слишком разговорным, есть еще несколько литературных вариантов.

Что еще можно сказать о вере в приметы?

Словари не ограничиваются одним словом. Также в украинском языке есть слово "марновірний". Здесь уже в самом слове отражена тщетная вера в сверхъестественные силы и явления, не имеющие научного объяснения.

Еще один вариант перевода "суеверный" – передсудний. Возможно, вы слышали другой вариант этого слова – "пересуды", в значении пустых разговоров или сплетен.

А еще можно встретить в этом же значении – упереджений / упередження. Его толкуют как ложное мнение о ком-либо или чем-либо без предварительного ознакомления и соответствующее отношение. Что тоже вполне подойдет к "суеверию".

Итак, в зависимости от контекста и вашего выбора можно сказать:

"забобонний",

"марновірний",

"пересудний",

"упереджений.

Как заменить "суеверный": смотрите видео от Рами Аль Шайера

Забобонний – украинское слово, древнее и вполне естественное. Так зачем же искать "суеверный", если у нас есть свое точное слово? Говорите на украинском!