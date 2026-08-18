Як сказати українською "суєвєрний"?

"Не ходи під драбиною", "не повертайся додому, якщо вже вийшов", "чорна кішка перебігла дорогу" – люди по-різному ставляться до таких прикмет. Але як українською назвати того, хто в них вірить?

Слово "суєвєрний" настільки звичне для багатьох українців, що його легко прийняти за цілком українське. Однак воно походить від російського – "суеверный".

А українська літературна норма пропонує інше слово і навіть не одне. Правильно українською – "забобонний".

Походить від слова "забобон", а йому словники дають таке визначення:

Забобон – це віра в прикмети, в те, що деякі дії, явища, істоти, маючи надприродні сили, є запорукою удачі чи невдачі в чому-небудь; існування надприродних сил, у долю, ворожіння, віщування тощо, в основі якої лежать релігійні уявлення.

А крім того так ще називають помилкові погляди на що-небудь, які стали звичними в житті певних верств населення та передсуд, що ґрунтується на такій вірі.

Цікаво, що українське "забобон" має давню історію. У слові поєдналися частини "за-" та "бобон", а "бобон" у давній українській мові мав значення, пов'язане з пустим, безпідставним віруванням або вигадкою і розмовами про це, тобто бобоніти (говорити). За іншою версією – від слова "бобо" – страховище, жахіття, і слова – "боятися".

Цікаво! В українській мові є ще одне цікаве слово, яке через звучання плутають та відносять до містичного лексикону: "чарунка", яке зовсім не те саме, що "чаклунка".

Тобто українською ми скажемо:

"суєвєрна людина" → "забобонна людина": Вона дуже забобонна і завжди звертає увагу на прикмети.

"суєвєрний чоловік" → "забобонний чоловік" ;

; "суєвєрність" → "забобонність".

Тож українська мова має власну словотвірну родину:

забобон → забобонний → забобонність.

Втім якщо це слово мам здається надто розмовним, маємо ще кілька літературних варіантів.

Як ще можна сказати про віру в прикмети?

Словники не обмежуються одним словом. Також в українській мові є слово "марновірний". Тут уже у самому слові показана марна віра в надприродні сили та явища, які не мають наукового пояснення.

Ще один варіант перекладу "суєвєрний" – передсудний. Можливо ви чули інший варіант слова – пересуди, у значенні пустих розмов чи пліток.

А ще можна зустріти у цьому ж значенні – упереджений / упередження. Його тлумачать як хибну думку про кого-, що-небудь без попереднього ознайомлення і відповідне ставлення. Що теж цілком підійде до "суєвєрій".

Отже, залежно від контексту та вашого вибору можна сказати:

"забобонний",

"марновірний",

"пересудний",

"упереджений.

Як замінити "суєвєрний": дивіться відео від Рамі Аль Шаєра

Забобонний – слово українське, давнє й цілком природне. Тож навіщо шукати "суєвєрний", якщо маємо своє влучне слово? Говоріть українською!