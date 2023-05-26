Россияне захлебнутся кровью: как на украинском говорить о контрнаступлении ВСУ
Вооруженные Силы Украины продолжают активно готовиться к контрнаступлению, чтобы выбить из нашей земли всех российских оккупантов. Киев при этом до сих пор ожидает необходимое оружие от Запада.
Пока представители украинской власти и силовых структур обсуждают детали контрнаступления ВСУ, 24 Канал расскажет, как правильно говорить о нем на украинском.
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Как правильно говорить по-украински
В двадцать девятой подборке подскажем вам, о каких суржиковых словах нужно забыть, когда рассказываете о контрнаступлении нашей армии.
- контрнаступлєніє – контрнаступ;
- направлєніє – напрям;
- оружиє – зброя;
- Запад – Захід;
Пока Киев ожидает обещанного оружия от Запада, мы советуем вам не употреблять такие слова как "контрнаступлєніє", "направлєніє", "оружиє" и "Запад".
- побєда – перемога;
- вайна – війна;
Если Украина получит нужное количество оружия и техники от западных партнеров, то сможет одержать немало побед на поле боя и впоследствии – главную победу в этой войне. Только не говорите "пабєду" в "вайнє".
- преступники – злочинці;
- наказані – покарані;
- мір – світ;
- унічтожити – знищити;
- Кіріл – Кирило;
Более того: Украина не только победит в российско-украинской войне – все российские военные преступники будут наказаны. Глава нашей разведки Кирилл Буданов заверил: последних найдут в любой точке мира и уничтожат.
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И здесь имейте в виду: не употребляйте такие суржиковые слова как "преступники", "наказані", "мір", "унічтожити". Также помните, что главу ГУР МО зовут Кирило, а Кіріл – это глава Русской православной церкви, поддерживающий войну в Украине.
- ад – пекло;
Глава украинской разведки при этом пообещал "справжнє пекло" (укр.) россиянам. Он заявил: