"Это капец, канечно": какие суржиковые слова значительно портят вашу речь
30 мая 2024, 13:02Читати новину українською
Источник:Лара Чемерис
Многие украинцы употребляют суржиковые слова. Однако они сильно портят речь любого говорящего.
Поэтому от таких "языковых паразитов" надо избавляться. І Образование 24 в этом и в дальнейшем помогает.
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Какие суржиковые слова надо забыть
Так, педагог и блогер Лара Чемерис назвала довольно распространенные суржиковые слова, которыми вы можете испортить свою речь.
Также педагог подсказала, какими правильными и красивыми украинскими словами их заменить.
- Капєц – жах;
- канєшно – звісно, авжеж;
- поняв – зрозумів;
- карочє – одним словом;
- кстаті – до речі;
- да – так.
Какие суржиковые слова забыть / подборка Лары Чемерис
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