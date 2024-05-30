"Это капец, канечно": какие суржиковые слова значительно портят вашу речь

Многие украинцы употребляют суржиковые слова. Однако они сильно портят речь любого говорящего.

Поэтому от таких "языковых паразитов" надо избавляться. І Образование 24 в этом и в дальнейшем помогает.

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Какие суржиковые слова надо забыть

Так, педагог и блогер Лара Чемерис назвала довольно распространенные суржиковые слова, которыми вы можете испортить свою речь.

Также педагог подсказала, какими правильными и красивыми украинскими словами их заменить.

Капєц – жах;

канєшно – звісно, авжеж;

поняв – зрозумів;

карочє – одним словом;

кстаті – до речі;

да – так.



Какие суржиковые слова забыть / подборка Лары Чемерис

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