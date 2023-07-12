Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрак с 1+1" рассказал, как не допускать таких ошибок. И напомнил, как правильно на украинском называть отдельные виды постельного белья.

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Как правильно на украинском называть "простынь" и "наволочку"

Так, Авраменко рассказал, что надеваемый на подушку чехол из ткани следует называть так: "наволока" или "наволочка" (укр.). А вот мешок, в который насыпают перья для подушки или перины, – "напірником" (укр.).

Запомните: не "простинь", а "простирало" или "простирадло". Не "пОдушка", а "подУшка" (укр.),

– подчеркнул языковед.

При этом уточнил, что слово "постіль" имеет двойное ударение. То есть вы можете говорить как "пОстіль", так и "постІль" (укр.).



Как правильно на украинском называть "простынь" и "наволочку" / видео скриншот