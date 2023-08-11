Более того: в нашем языке есть немало красивых слов-названий. Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" рассказал, как правильно на украинском называть отдельные ягоды.

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Как сказать на украинском "голубика", "клюква" и "боярышник"

Авраменко акцентировал: смородина в украинском языке бывает только черной. Красные и белые ягодки называют "порічкою" (укр.).

Часто слышу как темно-синие терпкие ягодки называют "голубикой". А правильно называть эту ягоду "лохиною",

– подчеркнул учитель.

И добавил, что часто слышит такие слова как "ежевика" и "рябина".

Правильно называть плод, который по форме похож на шелковицу – "ожина" (укр.). А красные грозди – это "горобина" (укр.),

– заметил языковед.

Также Авраменко рассказал, что русское слово "крыжовник" переводится как "аґрус" (укр.). А "боярышник" на украинском будет "глід". И отметил, что в украинском языке клюкву лучше называть "журавлиною" (укр.).