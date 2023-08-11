Ба більше: в нашій мові є чимало красивих слів-назв. Відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів, як правильно українською називати окремі ягоди.

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Як сказати українською "голубика", "клюква" та "боярышник"

Авраменко акцентував: смородина в українській мові буває тільки чорною. Червоні і білі ягідки називаються порічкою.

Часто чую як темно-сині терпкі ягідки називають "голубікою". А правильно називати цю ягоду лохиною,

– наголосив вчитель.

І додав, що часто чує такі слова як "єжевіка" та "рябіна".

Правильно називати плід, який за формою схожий на шовковицю, – ожина. А червоні кетяги – це горобина,

– зауважив мовознавець.

Також Авраменко розповів, що російське слово "крыжовник" перекладається як аґрус. А "боярышник" українською буде глід. І зауважив, що в українській мові клюкву краще називати журавлиною.