Откажитесь от слова "садьба", "замужество" и "женитьба" для этого важного торжества
- Статья объясняет, почему следует использовать украинское слово "свадьба" вместо "свадьба" и других русских, и предоставляет этимологию этого слова.
- Приводится список правильных украинских терминов для свадебной тематики, вместо русских, включая "свадьба", "шлюб", "одруження" и другие.
Это важное событие в жизни каждого свидетельствует об изменении социального статуса. Поэтому о нем следует говорить на украинском языке.
Как говорить о "свадьбу" и термины вокруг нее на украинском, рассказывает 24 Канал.
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Как на украинском будет "свадьба"
На улице лето и – это прекрасная пора для красивой, красочной, солнечной свадьбы. Именно это время года чаще всего выбирают молодые люди для своей забавы.
Эта веселая торжественность, которая знаменует переход от одного социального статуса в другой, – от молодого холостяцкого или девичьего (только не говорите – холостяк), к жизни – семейной, ошибочно называется "свадьба".
Хотя это слово можно встретить в литературе, но его следует считать русским. И вот почему. В каждом языке слово, обозначающее событие, возникает от определенных ассоциаций, даже если слова происходят из одного языка, например – праславянского. Именно так, и слово "свадьба" и его украинский аналог – "весілля" имеют праславянское происхождение.
Этимология слова украинского слова "весілля" в основе имеет корень вес- то есть "веселый, радостный, веселье". Именно такие эмоции вызывает свадьба у молодоженов и их семьи, друзей.
То есть "весілля" – это "большое веселье", торжественное действо, сопровождающееся песнями, танцами, музыкой, обрядовыми действами. Похожее звучание сохранилось в белорусском языке – "вяселье" и польском – "wesele".
В древнерусском языке существовало слово "веселие", что означало праздник, пир, радость. В форме "веселье", и в таком значении, оно сохранилось в русском языке.
А вот слово "свадьба" – которое тоже имеет общеславянское происхождение, родственное с украинскими словами "сват", "сватовство", "сватовство".
В похожей форме, слово сохранилось и в других славянских языках: чешский – svatba, болгарский – сватба, македонский – свадба. Здесь свадьба / свадьба выступает как конечный этап процесса сватовства.
Поэтому заметьте, что не стоит переносить чужие слова в свой язык, даже если они имеют общего "предка", потому что в современном литературном языке обозначают разное.
Кроме того, существует еще одно название, юридическое, которое обозначает официальный союз мужчины и женщины – "шлюб". В Семейном кодексе Украины "шлюб" – это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния.
То есть "весілля" і "шлюб" – это не одно и то же: шлюб – это юридический союз супругов, а весілля – обряд, празднование и торжество.
А традиционная украинская свадьба – это комплекс ряда обрядов – сватовство, каравай, венкоплетение, гильце, перевязывание, венчание, амбары, цыганщина и другие, со своим региональным колоритом.
Свадьба была важным событием и торжеством, к которой тщательно готовились. А потому существует выражение – "до свадьбы заживет", которое на украинском звучит по-другому, и означает все заживет, есть еще время.
Не "свадьба", а – свадьба / Freepik
Какие еще ошибки из свадебной терминологии мы говорим
Когда мы говорим о свадьбе, то всплывают слова – "замуж" и "жениться". Хотя здесь идут споры между языковедами, стоит их считать украинскими или нет, поскольку они имеют древнеславянское происхождение.
Слово "замуж" образовано из архаичного словосочетания "за мужь" – за мужем – за мужем. Но такого слова сегодня в украинском языке нет для обозначения мужа по отношению к жене. Сейчас слово "муж" употребляется, когда в литературе так хотят назвать государственного, научного, общественного деятеля и возвеличить его.
Похожая ситуация и со словом "жениться". На украинском языке женщина относительно мужчины, – это "дружина", а не "жена/жона". Поэтому фраза "мы поженились" – это калькирование, правильно говорить – "одружилися".
Замуж и жениться: смотрите видео
Однако, в литературе ХІХ – начала ХХ века можно встретить слово "женюсь", "женишься" или "парни женихаются" – то есть, ухаживают ("строят глазки").
- "Не женися на багатій,
Бо вижене з хати,
Не женися на убогій,
Бо не будеш спати" (Тарас Шевченко).
Или в таком фразеологизме – "Ненадолго старик женится" – о быстрой смене желаний и настроения.
Учтите, что раньше они существовали и использовались в украинском языке, но даже по звучанию отличались от русского произношения.
Примите во внимание информацию выше и этот "свадебный" словарик:
- не свадьба – а весілля,
- не брак – а шлюб,
- не бракосочетание – а укладення / реєстрація шлюбу,
- не женитьба – а одруження,
- не жених – а наречений,
- не невеста – а наречена,
- не молодожены – а молодята,
- не муж – а чоловік,
- не жена – а дружина / жінка,
- семейная пара – то подружжя,
- не девишник – а дівич-вечір,
- не мальчишник – а парубоцький вечір,
- не свадебные / обручальные кольца – а обручки,
- не свадебное путешествие – а весільна подорож / мандрівка.
Пусть ваша свадьба будет незабываемой, супружеская жизнь крепкой и счастливой! Говорите на украинском правильно!