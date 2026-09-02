Разобрались, какие украинские выражения соответствуют русскому "точка соприкосновения", со ссылкой на "Словопедию".
Не "точка соприкосновения" – как сказать на украинском?
Дословный перевод не всегда подходит. Русское "точка соприкосновения" на украинском может звучать по-разному – в зависимости от того, о физическом контакте или об общих интересах мы говорим.
Русское выражение "точка соприкосновения" часто употребляется в переносном значении – когда речь идет об общих интересах, взглядах, убеждениях или о том, что помогает людям найти общий язык.
На украинском языке, в зависимости от контекста, можно сказать:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- "точка дотику" – когда речь идет об общем интересе, взгляде или позиции;
- "спільна точка" – когда подчеркиваем, почему-то что-то общее;
- "спільний інтерес" – если речь идет именно об интересе;
- "спільне підґрунтя" – когда речь идет об основе для взаимопонимания;
- "те, що об'єднує" – в более широком смысле;
- "спільна позиція" – если люди имеют одинаковый взгляд на определенный вопрос.
Например:
"Нам потрібно знайти точки дотику."
"Нам потрібно знайти те, що нас об'єднує."
"Нам потрібно визначити, у чому ми маємо спільні погляди."
А что такое "точка тодику"?
В прямом смысле "точка дотику" – место, где одна поверхность соприкасается с другой. Отсюда естественным образом возникло и переносное значение: то, в чем сходятся взгляды, интересы или позиции людей.
Поэтому выражение " "знайти точки дотику" вполне естественно в украинском языке: "Стороны пытаются найти точки соприкосновения". То есть – найти то, в чем они могут прийти к согласию или что их объединяет.
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Когда можно сказать "точка зіткнення"?
Можно, но значение будет несколько иным. "Зіткнення" подразумевает удар, противостояние или конфликт.
Например:"Точка зіткнення двох автомобілів." или "Ці питання стали точкою зіткнення протилежних поглядів."
Итак, если речь идет о совместности и взаимопонимании, лучше использовать "точка соприкосновения". Если же речь идет о конфликте или противостоянии, уместно использовать "точка столкновения".
Запомним!
"Точка дотику" – что объединяет.
"Точка зіткнення" – то, где возникает противостояние.
А русское "точка соприкосновения" не нужно механически переводить. В украинском языке есть свои естественные способы передать этот смысл.