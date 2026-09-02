Розбираємося, які українські вислови відповідають російському "точка соприкосновения", з посиланням на "Словопедію".
Не "точка соприкосновения" – як сказати українською?
Дослівний переклад не завжди працює. Російське "точка соприкосновения" українською може звучати по-різному – залежно від того, про фізичний контакт чи про спільні інтереси ми говоримо.
Російський вислів "точка соприкосновения" часто вживають у переносному значенні – коли йдеться про спільні інтереси, погляди, переконання або те, що допомагає людям порозумітися.
Українською залежно від контексту можна сказати:24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
- "точка дотику" – коли йдеться про спільний інтерес, погляд або позицію;
- "спільна точка" – коли наголошуємо на чомусь спільному;
- "спільний інтерес" – якщо саме про зацікавлення;
- "спільне підґрунтя" – коли йдеться про основу для порозуміння;
- "те, що об'єднує" – у ширшому значенні;
- "спільна позиція" – якщо люди мають однаковий погляд на певне питання.
Наприклад:
"Нам потрібно знайти точки дотику."
"Нам потрібно знайти те, що нас об'єднує."
"Нам потрібно визначити, у чому ми маємо спільні погляди."
А що таке "точка дотику"?
У прямому значенні "точка дотику" – місце, де одна поверхня торкається іншої. Звідси природно виникло й переносне значення: те, у чому сходяться погляди, інтереси чи позиції людей.
Тому вислів "знайти точки дотику" цілком природний в українській мові: "Сторони намагаються знайти точки дотику." Тобто – знайти те, у чому вони можуть дійти згоди або що їх об'єднує.
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Коли можна сказати "точка зіткнення"?
Можна, але значення буде дещо іншим. "Зіткнення" передбачає удар, протистояння або конфлікт.
Наприклад: "Точка зіткнення двох автомобілів." чи "Ці питання стали точкою зіткнення протилежних поглядів."
Отже, якщо говоримо про спільність і порозуміння, краще "точка дотику". Якщо про конфлікт чи протистояння – доречна "точка зіткнення".
Запам'ятаймо!
"Точка дотику" – те, що об'єднує.
"Точка зіткнення" – те, де виникає протистояння.
А російське "точка соприкосновения" не потрібно механічно перекладати. Українська має власні природні способи передати цей зміст.