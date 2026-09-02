Розбираємося, які українські вислови відповідають російському "точка соприкосновения", з посиланням на "Словопедію".

Не "точка соприкосновения" – як сказати українською?

Дослівний переклад не завжди працює. Російське "точка соприкосновения" українською може звучати по-різному – залежно від того, про фізичний контакт чи про спільні інтереси ми говоримо.

Російський вислів "точка соприкосновения" часто вживають у переносному значенні – коли йдеться про спільні інтереси, погляди, переконання або те, що допомагає людям порозумітися.

Українською залежно від контексту можна сказати:

"точка дотику" – коли йдеться про спільний інтерес, погляд або позицію;

– коли йдеться про спільний інтерес, погляд або позицію; "спільна точка" – коли наголошуємо на чомусь спільному;

– коли наголошуємо на чомусь спільному; "спільний інтерес" – якщо саме про зацікавлення;

– якщо саме про зацікавлення; "спільне підґрунтя" – коли йдеться про основу для порозуміння;

– коли йдеться про основу для порозуміння; "те, що об'єднує" – у ширшому значенні;

– у ширшому значенні; "спільна позиція" – якщо люди мають однаковий погляд на певне питання.

Наприклад:

"Нам потрібно знайти точки дотику ."

"Нам потрібно знайти те, що нас об'єднує ."

"Нам потрібно визначити, у чому ми маємо спільні погляди."

А що таке "точка дотику"?

У прямому значенні "точка дотику" – місце, де одна поверхня торкається іншої. Звідси природно виникло й переносне значення: те, у чому сходяться погляди, інтереси чи позиції людей.

Тому вислів "знайти точки дотику" цілком природний в українській мові: "Сторони намагаються знайти точки дотику." Тобто – знайти те, у чому вони можуть дійти згоди або що їх об'єднує.

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Коли можна сказати "точка зіткнення"?

Можна, але значення буде дещо іншим. "Зіткнення" передбачає удар, протистояння або конфлікт.

Наприклад: "Точка зіткнення двох автомобілів." чи "Ці питання стали точкою зіткнення протилежних поглядів."

Отже, якщо говоримо про спільність і порозуміння, краще "точка дотику". Якщо про конфлікт чи протистояння – доречна "точка зіткнення".

Запам'ятаймо!

"Точка дотику" – те, що об'єднує.

"Точка зіткнення" – те, де виникає протистояння.

А російське "точка соприкосновения" не потрібно механічно перекладати. Українська має власні природні способи передати цей зміст.