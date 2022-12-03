"Главное – не паниковать": какие продукты положить в тревожный рюкзак ребенка

Во время войны тревоги, отключение света, атаки на критическую инфраструктуру стали для украинцев уже обычными вызовами. Мы ежедневно сталкиваемся с неопределенностью и необходимостью быть готовым к чему-либо.

Главное при этом не паниковать и иметь четкий алгоритм действий на любой случай. Особенно это касается родителей, ведь они отвечают за безопасность своих детей.

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Какие продукты положить в тревожный рюкзак ребенка

Минздрав вместе с главой ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом подготовили перечень продуктов, которые ребенок должен иметь с собой. При этом чтобы она получала полноценный рацион в расчете на 1 – 2 суток. Напитки

Для детей младшего школьного возраста следует положить 1 – 1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям старшего возраста – 1,5 – 2 литра.

Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 миллилитров в сутки;

пастеризованные молочные напитки – 400 – 500 миллилитров в сутки. Консервированные продукты

бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 граммов в сутки;

консервированные фрукты – 200 г в сутки;

мясные консервы с кашей – 300 граммов в сутки;

рыбные консервы – 200 граммов в двое суток;

сгущенка – 200 граммов на двое суток. Цельнозерновые продукты, орехи и семена

несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50 – 100 граммов в день;

хлеб цельнозерновой – 50 – 100 граммов в день;

батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30 – 60 граммов в день;

орехи или семена – 50 граммов в день. Овощи и фрукты

почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200 – 300 г в день;

вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100 – 200 г в день. Сухие продукты

сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна – две порции в день;

сухофрукты – 50 – 100 граммов в день;

чай – один – два пакетика в день.

Обработанные мясные изделия и сыр

колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 граммов в день;

твердый творог – 50 граммов в день. Сладости

сахар или мед – до 25 граммов в день;

шоколад – до 25 граммов в день.

Какие продукты положить ребенку в тревожный рюкзак / Минздрав

При этом в Минздраве отмечают: такой список продуктов обобщен, а их количества – усредненные. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.

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