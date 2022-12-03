"Главное – не паниковать": какие продукты положить в тревожный рюкзак ребенка
3 декабря 2022, 17:21Читати новину українською
Источник:Минздрав
Во время войны тревоги, отключение света, атаки на критическую инфраструктуру стали для украинцев уже обычными вызовами. Мы ежедневно сталкиваемся с неопределенностью и необходимостью быть готовым к чему-либо.
Главное при этом не паниковать и иметь четкий алгоритм действий на любой случай. Особенно это касается родителей, ведь они отвечают за безопасность своих детей.
Читайте Как развлечь и разрадовать детей, если выключили свет: ценные советы родителям
Какие продукты положить в тревожный рюкзак ребенка
Минздрав вместе с главой ассоциации диетологов Украины Олегом Швецом подготовили перечень продуктов, которые ребенок должен иметь с собой. При этом чтобы она получала полноценный рацион в расчете на 1 – 2 суток.
Напитки
- Для детей младшего школьного возраста следует положить 1 – 1,5 литра чистой питьевой воды в сутки, а детям старшего возраста – 1,5 – 2 литра.
- Среди других напитков следует обратить внимание на пакетированный фруктовый сок из расчета 200 миллилитров в сутки;
- пастеризованные молочные напитки – 400 – 500 миллилитров в сутки.
Консервированные продукты
- бобовые – зеленый горошек, фасоль или кукуруза – 200 граммов в сутки;
- консервированные фрукты – 200 г в сутки;
- мясные консервы с кашей – 300 граммов в сутки;
- рыбные консервы – 200 граммов в двое суток;
- сгущенка – 200 граммов на двое суток.
Цельнозерновые продукты, орехи и семена
- несоленые крекеры, ржаные или пшеничные хлебцы – 50 – 100 граммов в день;
- хлеб цельнозерновой – 50 – 100 граммов в день;
- батончики злаковые (с орехами и фруктами) – 30 – 60 граммов в день;
- орехи или семена – 50 граммов в день.
Овощи и фрукты
- почищенные, вымытые и упакованные овощи: морковь, сельдерей, свекла, цветная капуста, сладкий перец – 200 – 300 г в день;
- вымытые и упакованные фрукты: яблоки, груши, бананы, цитрусовые – 100 – 200 г в день.
Сухие продукты
- сублимированные каши, супы быстрого приготовления – одна – две порции в день;
- сухофрукты – 50 – 100 граммов в день;
- чай – один – два пакетика в день.
Обработанные мясные изделия и сыр
- колбаса сырокопченая, буженина, балык – 50 граммов в день;
- твердый творог – 50 граммов в день.
Сладости
- сахар или мед – до 25 граммов в день;
- шоколад – до 25 граммов в день.
Какие продукты положить ребенку в тревожный рюкзак / Минздрав
При этом в Минздраве отмечают: такой список продуктов обобщен, а их количества – усредненные. Следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения и потребности вашего ребенка, которые зависят от возраста и уровня физической активности.
К теме Родители должны быть образцом: как ограничить ребенку времяпрепровождение за монитором
Какие продукты нельзя давать школьникам
- Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко советует давать ребенку вместо фруктовых йогуртов натуральный йогурт со свежими, замороженными или сушеными фруктами, а также мед.
- Готовые фруктовые йогурты в банках, напоминает он, содержат слишком много сахара и крахмала.
- Магазинные сладости тоже не стоит есть детям. Если хотите порадовать своего ученика лакомством, приготовьте его самостоятельно.
- ️Сладкая газировка также является невидимым врагом ребенка. Вы ведь не осознаете, что школьник потребляет огромное количество сахара.
- Также следует есть больше белого нежирного мяса и меньше жирного красного.
- Организм ребенка будет легче его усваивать.
- При этом мясо пробуйте не жарить, а запекать.