Так как же на украинском языке называется большой оранжевый овощ, из которого варят кашу, пекут пироги или вырезают фонарики на Хэллоуин? Рассказываем со ссылкой на "Горох".

"Гарбуз" или "тыква" – как правильно назвать овощ на украинском языке?

Осень трудно представить без тыквы. Она растет на огородах, появляется на рынках и кухнях, становится основой для каш, супов, пирогов и других блюд. Но наряду с вполне привычным словом "гарбуз" можно услышать и "тыква". Более того, иногда именно так подписывают овощ на ценниках.

Так как же правильно на украинском языке?

Название"гарбуз" является нормативным украинским названием этого овоща. Именно это слово фиксируется в украинских словарях.

Слово пришло в украинский язык через тюркские языки, а его далекий источник связывают с персидским словом harbuza. Первоначальное значение связывают с названием плода, которое буквально переводится как "ослиный огурец".

В современной украинской речи "тыква" не является нормативным названием овоща. В таком значении это слово часто воспринимается как калька с русского "тыква".

Кстати, названия тыквы в разных языках очень интересно разошлись. В английском – pumpkin, в польском – dynia, в чешском – dýně, а на украинском – гарбуз.

Интересно! В разных регионах Украины для тыквы можно было услышать и другие названия: кабак, дыня, таракуца, ханька, горгопка, тыквач, буштан и другие. Есть и ласковые и уменьшительные формы: гарбузок, гарбузина, гарбузяка, гарбузєта.

Однако говорить, что слово "тыква" вообще нет в украинском языке, тоже неправильно.

В украинских словарях"тыква" имеет другие значения. Это, в частности, название растения семейства тыквенных – лагенарии, плоды которой могут иметь удлиненную или грушевидную форму и очень твердую кожуру. Из высушенного плода этого растения традиционно изготавливали сосуд для воды или других жидкостей.

Также "тыквой" называли глиняный сосуд, похожий на кувшин с узким горлышком.

Итак, слово "тыква" в украинском языке существует, но это не то же самое, что обычная тыква, которую мы видим на огороде.

Тыква – это еще и часть украинской культуры

Для украинцев тыква – не просто название растения.

Он прочно вошел в народные обычаи и фразеологию. Например, выражение "дати гарбуза" (или связанные с ним: піти з гарбузами, піднести гарбуза, схопити гарбуза, пахне гарбузом, годувати гарбузами) означает отказать тому, кто сватается. Эта традиция связана с обычаем: если девушка не хотела выходить замуж за молодого человека, ему могли символически вручить тыкву.

А известный детский стишок "Ходит тыква по огороду" и фразеологизм "родичі гарбузові" означают не кровных родственников, а близких по обычаю – таких как кумы или крестники.

Кстати, с ботанической точки зрения тыква – не овощ, а ягода. Она образуется из цветка, поэтому в научной классификации относится к плодам, хотя в кулинарии и быту мы вполне привычно называем ее овощем.

Итак, осенью на огороде растет тыква. И это слово не только ярко звучит, но и имеет очень интересную историю.