Такой ответ предоставили администрации вузов на запрос СМИ. Что говорят в ЗВО Житомира, читайте дальше.

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Когда стартует обучение в вузах Житомира

Проректор по научно-педагогической работе Государственного университета "Житомирская политехника" Андрей Морозов рассказал, что в случае блэкаута вуз имеет альтернативные источники питания, собственную котельную на альтернативном топливе, укрытия, доступ к интернету через систему спутниковой связи Starlink. Это позволит начать учебный год в ЗВО с 1 сентября 2024 года и придерживаться обычного режима работы.

И.о. ректора Житомирского медицинского института Светлана Гордейчук отметила, что 2024/2025 учебный год в соответствии с решением Ученого совета планируют начать для первокурсников с 1 сентября 2024, а для студентов 2 – 4 курсов – с 12 августа 2024 по согласованию с Житомирской ОВА.

В Полесском национальном университете новый учебный год планируют начать 1 сентября 2024 года. Образовательный процесс не планируют продолжать до конца июля 2025 года. Зимняя зачетно-экзаменационная сессия должна завершиться 1 декабря 2024 года. Практическую подготовку студентов перенесли на зиму. Обучение всех студентов будет происходить в аудиторном формате с соблюдением всех требований безопасности, сообщил и.о. ректора ЗВО Юрий Демьяненко.

В Житомирском государственном университете имени Ивана Франко с датой начала нового учебного года еще не определились.

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