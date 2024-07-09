Таку відповідь надали адміністрації вишів на запит ЗМІ. Що кажуть у ЗВО Житомира, читайте далі.

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Коли стартує навчання у вишах Житомира

Проректор з науково-педагогічної роботи Державного університету "Житомирська політехніка" Андрій Морозов розповів, що у разі блекауту виш має альтернативні джерела живлення, власну котельню на альтернативному паливі, укриття, доступ до інтернету через систему супутникового зв'язку Starlink. Це дасть змогу розпочати навчальний рік у ЗВО з 1 вересня 2024 року та дотримуватися звичайного режиму роботи.

В.о. ректора Житомирського медичного інституту Світлана Гордійчук зазначила, що 2024/2025 навчальний рік відповідно до рішення Вченої ради планують розпочати для першокурсників з 1 вересня 2024 року, а для студентів 2 – 4 курсів – з 12 серпня 2024 року за погодженням з Житомирською ОВА.

У Поліському національному університеті новий навчальний рік планують розпочати 1 вересня 2024 року. Освітній процес не планують продовжувати до кінця липня 2025 року. Зимова заліково-екзаменаційна сесія має завершитися 1 грудня 2024 року. Практичну підготовку студентів перенесли на зиму. Навчання усіх студентів відбуватиметься в аудиторному форматі з дотриманням усіх безпекових вимог, повідомив в.о. ректора ЗВО Юрій Демяненко.

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка з датою початку нового навчального року ще не визначилися.

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