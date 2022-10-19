Учебный год в Украине могут продлить: Горбачев рассказал детали
Полномасштабная война России против Украины существенно повлияла на обучение учащихся и студентов в нашем государстве. В последнее время проблемой стало также выключение света из-за ракетного террора.
Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире "1+1" рассказал, что из-за массированных ракетных обстрелов Россией в украинском образовании могут произойти новые изменения. Так, этот учебный год в нашем государстве могут продлить.
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Учебный год в Украине могут продлить
Украинская система образования, по словам Горбачева, по состоянию на начало этого учебного года справилась с вызовами войны. Так что дети начали обучение.
То, что мы начали учебный год вообще – это большое достижение,
– подчеркнул образовательный омбудсмен.
В настоящее время важнейшим условием при обучении детей является их безопасность.
Также Горбачев рассказал, что есть несколько вариантов обучения в случае отключения света и интернета из-за обстрелов. В частности:
- уплотнение обучающей программы;
- продолжение учебного года, а точнее – завершение занятий в его пределах.
По словам Горбачева, согласно законодательству учебный год в Украине завершается 30 июня. При этом в июне при необходимости закон не запрещает проводить занятия. Хотя учебный год в нашем государстве обычно заканчивается в конце мая.
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Как сейчас учатся дети в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными обстрелами и нападениями дронов-камикадзе.
- Очную учебу в нашем государстве скорее всего не отменят.
- В Тернопольской области в школах, где есть укрытие, с 17 октября возобновили очное обучение, пишет "Суспільне". В офлайн формате работает 801 учебное заведение, смешано – 375, дистанционно – 22 учебных заведения.
- 17 октября в Житомире заработали детсады, работу которых приостановили 11 октября после ракетного удара, сообщает "Суспільне".
- А в Черкасской области с 17 октября школьники будут учиться в смешанном формате, сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
- Также с 17 октября в школах Каменского в Днепропетровской области возобновили очную учебу, сообщил городской голова Андрей Белоусов.
- С 17 октября учебные заведения Одесской области, где обустроено укрытие, тоже возобновили работу в очной или смешанной форме. Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА.
- С 17 октября в Ивано-Франковске, по словам мэра города Руслана Марцинкива, возобновили работу детских садов. Когда школьники смогут вернуться к очной учебе, пока неизвестно.
- Во Львовской области с понедельника, 17 октября, школьники в области также вернулись к очной учебе, сообщил глава области Максим Козицкий.
- В Киеве все учебные заведения перешли на дистанционку из-за атаки дронов.
- С 18 октября черниговские школы переводят на дистанционное обучение.