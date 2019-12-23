Украина и Польша будут совместно работать над научными проектами: детали

Украинские и польские ученые вместе будут работать над 15-ю научными проектами в 2020-2021 годах. За 2010 год украинцы работали над 119 проектами вместе с иностранными учеными.

Проекты будут касаться улучшения обороноспособности, экологии, энергоэффективности, новых технологий и других сфер.

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Сейчас мы также отобрали 15 польско-украинских проектов на 2020-2021 годы. Их выбирали из 172 предложений, которые предварительно прошли экспертизу в Украине и Польше,

– заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

В министерстве также отчитались о научной работе, которая была сделана в 2019 году.

В целом Украина в научном направлении сотрудничала с 12 странами: большая часть – это члены Европейского Союза. Также участвовали Индия, Китай, США, Беларусь, Корея.



Украина почти на четверть увеличила научное сотрудничество с иностранцами в этом году / фото: МОН

От украинской стороны в 2019 году совместные проекты с иностранными научными учреждениями выполняли 59 заведений. Больше всего проектов проводилось работниками Киевского национального университета, Львовской политехники и Институтом физики полупроводников имени Вадима Лашкарева (Киев).

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Сколько в Украине всего университетов?По состоянию на 2019 год в Украине в целом функционируют около 300 высших учебных заведений.