Україна та Польща спільно працюватимуть над науковими проєктами: деталі

Українські та польські науковці разом будуть працювати над 15-ма науковими проєктами в 2020-2021 роках. За 2010 рік українці працювали над 119 проєктами разом з іноземними вченими.

Проєкти стосуватимуться покращення обороноздатності, екології, енергоефективності, нових технологій та інших сфер.

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Зараз ми також відібрали 15 польсько-українських проєктів на 2020-2021 роки. Їх обирали з 172 пропозицій, які попередньо пройшли експертизу в Україні та Польщі,

– заступник міністерки освіти і науки Юрій Полюхович.

В міністерстві також відзвітували про наукову роботу, яка була зроблена в 2019 році.

Загалом Україна в науковому напрямі співпрацювала з 12 країнами: більша частина – це члени Європейського Союзу. Також участь брали Індія, Китай, США, Білорусь, Корея.



Україна майже на чверть збільшила наукову співпрацю з іноземцями в цьому році / фото: МОН

Від української сторони в 2019 році спільні проєкти з іноземними науковими установами виконували 59 закладів. Найбільше проєктів проводилось працівниками Київського національного університету, Львівської політехніки та Інститутом фізики напівпровідників імені Вадима Лашкарьова (Київ).

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Скільки в Україні всього університетів?Станом на 2019 рік в Україні загалом функціонують майже 300 закладів вищої освіти.