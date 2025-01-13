"Слышу все больше русского": лучший учитель Украины рассказал о языковой тенденции в школе

Ученики в Украине все чаще общаются на русском языке на переменах. Вместо этого должны говорить на украинском.

Один из лучших учителей мира 2023 года Артур Пройдаков рассказал, как меняется языковая картина среди учеников. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на УП.

Читайте "200 лет запрещали": как убедить русскоязычных перейти на украинский, если не хотят

На каком языке общаются ученики на переменах

Пройдаков отметил: самый большой период украинизации, когда дети в школе говорили на украинском, это поздняя весна – осень 2022 года.

Далее я стал замечать, как вокруг меня снова становится достаточно много русского. Например, идешь сейчас на перемене и слышишь, как ученики старших классов, играя в настольный теннис, общаются между собой на нем. Я могу подойти, поговорить с ними на украинском, услышать в ответ тоже украинский, но как только я ухожу – они снова между собой переходят на русский,

– рассказал педагог.

И добавил: подозревает, что на таком языке они общаются с родными. Ведь если в семье общаются на русском, то дети на нем говорят и в своем окружении. Заметим, учительствует Пройдаков в Киеве.

У детей младших классов иная ситуация. Они растут уже в немного других реалиях – реалиях большой войны. И, возможно, более сознательно чувствуют все то, что происходит,

– говорит учитель.

Интересно! Артур Пройдаков рассказывал в интервью 24 каналу, как реагируют ученики на его замечания не общаться на русском языке в школе.

Пройдаков при этом убежден, что для успешного будущего ребенка в Украине украинский язык должен быть приоритетным в его воспитании.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Вы также можете прочитать больше об украинизации и переходе на украинский язык в интервью с Артуром Пройдаковым – учителем украинского языка и литературы, который в 2021 году стал победителем премии Global Teacher Prize Ukraine, а в 2023 вошел в десятку лучших учителей мира.