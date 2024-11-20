Варианты завораживают: как правильно и красиво сказать на украинском "умничка"
20 ноября 2024, 22:21Читати новину українською
В украинском языке есть немало красивых и благозвучных слов. Поэтому не стоит "тянуть" в свою речь русизмы.
Одним из таких является "умничка". Поэтому 24 Канал со ссылкой на инстаграм популяризатора украинского языка Марии Словолюб расскажет, как красиво и правильно заменить это слово на родном языке.
Смотрите также Не "Армения": как правильно назвать эту страну на украинском языке
Как на украинском будет "умничка"
Вариантов для замены этого суржика есть немало. В частности, можете употреблять такие:
- розумник/розумничка;
- молодець/ молодчина;
- мудра голова.
Если же вам приходит в голову вариант "толковий", то знайте: это – суржик,
– подчеркнула Словолюб.
Она советует говорить на украинском так:
- кмітливий;
- тямущий;
- меткий;
- вправний;
- догадливий.
Смотрите также Тайник партизан, мордовня и верещака: какие секреты "прячет" львовская крыивка
Читайте больше интересных языковых советов
- Изумруд, бриллиант и янтарь: как назвать драгоценные камни на украинском правильно.
- "Который час: девять или десять?": как правильно рассказать о времени на украинском языке.
- Не говорите "здрасте" и "как дела": как правильно и красиво поздороваться на украинском.
- 7 интересных фразеологизмов, которыми вы поразите собеседников.
- 5 колоритных украинских словечек, которые сбивают с толку иностранца.