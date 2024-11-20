Варианты завораживают: как правильно и красиво сказать на украинском "умничка"

В украинском языке есть немало красивых и благозвучных слов. Поэтому не стоит "тянуть" в свою речь русизмы.

Одним из таких является "умничка". Поэтому 24 Канал со ссылкой на инстаграм популяризатора украинского языка Марии Словолюб расскажет, как красиво и правильно заменить это слово на родном языке.

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Как на украинском будет "умничка"

Вариантов для замены этого суржика есть немало. В частности, можете употреблять такие:

розумник/розумничка;

молодець/ молодчина;

мудра голова.

Если же вам приходит в голову вариант "толковий", то знайте: это – суржик,

– подчеркнула Словолюб.

Она советует говорить на украинском так:

кмітливий;

тямущий;

меткий;

вправний;

догадливий.

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