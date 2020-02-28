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Университет Минска переводят на индивидуальное обучение из-за коронавируса: детали

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Белорусский национальный технический университет переводят в режим индивидуального обучения из-за студента из Ирана, у которого обнаружили коронавирус. Одногруппники парня находятся под наблюдением медиков.

О мерах по препятствованию распространению Covid-19 рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, пишет Интерфакс-Украина.

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Вуз, в котором обнаружили случай заболевания коронавирусом, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ (Белорусский национальный технический университет – 24 канал),
– рассказал министр.

Также студенты, с которыми учился больной, и соседи по квартире иранца переведены под медицинское наблюдение.

Иностранец проходил медицинское обследование, однако жалоб на здоровье не было. Медики зафиксировали повышенную температуру тела и покраснение горла. После проведения теста, оказалось, что студент таки подхватил коронавирус.

Мы сразу же продемонстрировали свою открытость и сообщили об этом общественности и Всемирной организации здравоохранения,
– рассказал чиновник.

Какова ситуация с коронавирусом в Иране?В Иране зафиксировано 270 инфицированных – 50 человек погибли от коронавируса Covid-2019.

Больше о коронавирусе в Иране: Иран на втором месте по смертности от коронавируса: умерли 50 человек

Что известно о коронавирусе Covid-2019: главное

  • Из-за вспышки коронавируса в Китае закрыли 16 городов, ряд стран остановили авиасообщение со страной.
  • Вирус распространяется в Европе. Сейчас Италия является эпицентром вспышки коронавируса в Европе – там зафиксировали 17 смертей и более 650 зараженных.
  • По состоянию на 28 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 тысячи 858 человек. Общее количество инфицированных – 83 тысяча 374 человека по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 36 тысяч человек.
  • В Украине ни один случай заражения Covid-2019 не подтвердился. Известно, что 2 украинца заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка заразился в Италии.
  • 20 февраля Украина эвакуировала из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев – они отбывают двухнедельную обсервацию в Новых Санжарах.
Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Здоровье Коронавирус Covid-19 Студенты Высшее образование Иран Новости Беларуси Учеба Образование за рубежом
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