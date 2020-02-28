Университет Минска переводят на индивидуальное обучение из-за коронавируса: детали

Белорусский национальный технический университет переводят в режим индивидуального обучения из-за студента из Ирана, у которого обнаружили коронавирус. Одногруппники парня находятся под наблюдением медиков.

О мерах по препятствованию распространению Covid-19 рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, пишет Интерфакс-Украина.

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Вуз, в котором обнаружили случай заболевания коронавирусом, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ (Белорусский национальный технический университет – 24 канал),

– рассказал министр.

Также студенты, с которыми учился больной, и соседи по квартире иранца переведены под медицинское наблюдение.

Иностранец проходил медицинское обследование, однако жалоб на здоровье не было. Медики зафиксировали повышенную температуру тела и покраснение горла. После проведения теста, оказалось, что студент таки подхватил коронавирус.

Мы сразу же продемонстрировали свою открытость и сообщили об этом общественности и Всемирной организации здравоохранения,

– рассказал чиновник.

Какова ситуация с коронавирусом в Иране?В Иране зафиксировано 270 инфицированных – 50 человек погибли от коронавируса Covid-2019.

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