Університет Мінська переводять на індивідуальне навчання через коронавірус: деталі
Білоруський національний технічний університет переводять в режим індивідуального навчання через студента з Ірану, у якого виявили коронавірус. Одногрупники хлопця перебувають під наглядом медиків.
Про заходи з перешкоджання поширення Covid-19 розповів міністр охорони здоров'я Білорусі Володимир Караник, пише Інтерфакс-Україна.
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Виш, в якому виявили випадок захворювання на коронавірус, переводиться на індивідуальну програму навчання. це БНТУ (Білоруський національний технічний університет – 24 канал),
– розповів міністр.
Також студенти, з якими навчався хворий і сусіди по квартирі іранця переведені під медичне спостереження.
Іноземець проходив медичне обстеження, проте скарг на здоров'я не мав. Медики зафіксували підвищену температуру тіла та почервоніння горла. Після проведення тесту, виявилось, що студент таки підхопив коронавірус.
Ми відразу ж продемонстрували свою відкритість і поінформували про це громадськість і Всесвітню організацію охорони здоров'я,
– розповів чиновник.
Яка ситуація з коронавірусом в Ірані?В Ірані зафіксовано 270 інфікованих, а також 50 людей загинули від коронавірусу Covid-2019.
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Що відомо про коронавірус Covid-2019: головне
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