Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого в подкасте "Дофамин для образования". Он акцентировал, что согласно закону ректор может находиться в должности не более двух сроков, то есть 10 лет.

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В Киеве ректоры фиктивно объединили ЗВО

Чиновник рассказал о случаях, когда ректоры пытались обойти этот законодательный запрет.

Для того, чтобы обойти эту норму, они делали фиктивное объединение. И мы имеем два киевских заведения, которые это сделали: фактически перерегистрировались, реорганизация состоялась не для того, чтобы реально как-то модернизировать сеть, а для того, чтобы обезопасить ректоров на должности,

– сообщил Винницкий.

И напомнил, что в Украине есть определенное количество ректоров, которые на должности находятся уже более 10 лет.

Заместитель Лисового также отметил, что на сегодня такая ситуация невозможна, ведь объединения происходят для того, чтобы расширить возможности студентов, сделать больший выбор предметов, предоставить научное оборудование, улучшить инфраструктуру и тому подобное.

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Винницкий также обратил внимание на то, что в Украине распылена сеть университетов и их слишком много.