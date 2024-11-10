Про це інформує 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького в подкасті "Дофамін для освіти". Він акцентував, що відповідно до закону ректор може перебувати на посаді не більше двох термінів, тобто 10 років.

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У Києві ректори фіктивно об'єднали ЗВО

Посадовець розповів про випадки, коли ректори намагалися оминути цю законодавчу заборону.

Для того, щоб обійти цю норму, вони робили фіктивне об'єднання. І ми маємо два київські заклади, які це зробили: фактично перереєструвалися, реорганізація відбулася не для того, щоб реально якось модернізувати мережу, а для того, щоб убезпечити ректорів на посаді,

– повідомив Винницький.

І нагадав, що в Україні є певна кількість ректорів, які на посаді перебувають вже понад 10 років.

Заступник Лісового також зауважив, що на сьогодні така ситуація неможлива, адже об'єднання відбуваються для того, щоб розширити можливості студентів, зробити більший вибір предметів, надати наукове обладнання, покращити інфраструктуру тощо.

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Винницький також звернув увагу на те, що в Україні розпорошена мережа університетів і їх забагато.