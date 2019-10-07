В России очередная истерика из-за перехода украинских школ на украинский язык обучения

С нового учебного года – с сентября 2020 года – все русскоязычные школы в Украине переходят на украинский язык обучения. Российский МИД не замедлил с ответом. Кажется, восточные соседи не слишком оригинальны, поэтому там просто в очередной раз заявили о "тотальной насильственной украинизации".

Кроме того, так называемые российские дипломаты даже назвали новый украинский образовательный закон "одиозным". Министерство "напомнило", что Венецианская комиссия якобы "высказала критические замечания в отношении этого закона".

К слову: Со следующего года русскоязычные школы перейдут на украинский язык, – Новосад

Чтобы успокоить пропагандистов, приводим короткую цитату из "критического" заключения комиссии: "Венецианская комиссия хотела бы подчеркнуть, что содействие усилению государственного языка и его обязательность для всех граждан является законной и даже похвальной целью государства. То же касается государственных мер для изучения языка всеми гражданами, которые являются путем к преодолению существующих неровностей и способствуют более эффективной интеграции в общество лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам".

В то же время Российский МИД заявляет, что Украина якобы проигнорировала выводы комиссии. Более того, пропагандисты "констатировали", что действующая украинская власть "продолжает взятый предыдущими властями курс на тотальную насильственную украинизацию".

Русский язык, как и ранее, подвергается двойной дискриминации, поскольку для школ с обучением на языках нацменьшинств, которые относятся к языкам Европейского союза, переход на украинский язык откладывается до 2023 года,

– "удачно" заметили в российском МИДе.

Резюмируя, россияне решили еще и истории украинцев поучить – говорят, что похожие шаги еще никогда не приводили к добру. Мол, государство, выстроенное на нарушениях прав человека, никогда не будет крепким и сильным. Кому же, как не российским властям, об этом знать.

Что предусматривает новый закон об образовании? Новый закон об образовании был принят еще предыдущей Верховной Радой осенью 2017 года. Он, в частности, предусматривает переход всех украинских школ на украинский язык обучения. В то же время языки наценальных меньшинств могут изучаться в школах наряду с государственным.



Так, уже с сентября 2020 года все русскоязычные школы в Украине перейдут на украинский. Между тем школы, в которых обучение осуществляется на языках Европейского Союза, совершат такой переход с учебного года, который начнется в календарном 2023 году.