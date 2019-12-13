В Украине становится больше инклюзивных школьных автобусов – пример Хмельнитчины

В рамках реформы образования опорные школы получают автобусы, которые приспособлены для детей с инвалидностью. Новый автобус получили в Хмельницкой области.

Автобус приобрели за деньги, выделенные в рамках образовательной субвенции и местного бюджета, пишет Depo.Хмельницкий.

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Новый транспорт обошелся бюджету в 2 миллиона 180 тысяч гривен.

Инклюзивный автобус стал первым в Изяславском районе области. Школьников будут подвозить в учебно-воспитательный комплекс №5 в городе Изяслав Хмельницкой области.



Украинские школы приспосабливаются к ученикам с инвалидностью / фото: Depo

В целом правительство выделяло 300 миллионов гривен на закупку школьных автобусов. Весь транспорт теперь должен быть инклюзивным. Однако школы в основном закупают автобусы за деньги из субвенций от министерства и за предусмотренные на это средства из местного бюджета.

Что такое субвенция? Денежная помощь от центрального бюджета местному для выполнения конкретных задач (построение школы или закупка автобуса).

Больше об инклюзии в Украине: Как работает инклюзивное образование в украинских школах

Сколько денег выделено на образование в 2020 году? 145,1 миллиарда гривен выделено на образовательную сферу в 2020 году.