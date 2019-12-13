В Україні стає більше інклюзивних шкільних автобусів – приклад Хмельниччини

В рамках реформи освіти опорні школи отримують автобуси, які пристосовані для дітей з інвалідністю. Новий автобус отримали на Хмельниччині.

Автобус придбали за гроші, виділені в рамках освітньої субвенції та місцевого бюджету, пише Depo.Хмельницький.

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Новий транспорт обійшовся бюджету в 2 мільйони 180 тисяч гривень.

Інклюзивний автобус став першим в Ізяславському районі області. Школярів підвозитимуть до навчально-виховного комплексу №5 в місті Ізяслав Хмельницької області.



Українські школи пристосовуються до учнів з інвалідністю / фото: Depo

Загалом уряд виділяв 300 мільйонів гривень на закупівлю шкільних автобусів. Увесь транспорт тепер повинен бути інклюзивним. Проте школи в основному закуповують автобуси за гроші з субвенцій від міністерства та передбачених на це грошей з місцевого бюджету.

Що таке субвенція?Грошова допомога від центрального бюджету місцевому для виконання конкретних завдань (побудова школи або закупівля автобуса);

Більше про інклюзію в Україні: Як працює інклюзивна освіта в українських школах

Скільки грошей виділено на освіту у 2020 році?145,1 мільярда гривень виділено на освітню сферу у 2020 році.