Не говорите "вірна відповідь": как правильно на украинском

Украинцы часто "грешат" различными ошибками в речи. Но ее стоит все время совершенствовать.

Известный украинский языковед и учитель Александр Авраменко отметил, что сегодня будем изучать язык на чужих ошибках. И рассказал, как исправить одну распространенную ошибку, передает Образование 24.

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"Вірно" или "правильно" – как на украинском сказать без ошибки

Авраменко рассказал: недавно увидел документ одного из украинских университетов – храма науки и образования.

Языковед при этом заметил, что его внимание в приказе привлек штамп на котором было написано: "Копия вірна".

Учитель отметил, что это – очень распространенная ошибка.

Друзья, "вірно" можно любить или нести службу в армии – то есть не изменять. А на печати должна быть надпись "Згідно з оригіналом",

– акцентировал Авраменко.

И добавил: так же неправильно сказать:

вірна відповідь;

вірне рішення.

И ответ, и решение – правильные,

– подчеркнул языковед.



Вірно чи правильно – як українською сказати без помилки

И резюмировал: давайте заботиться о том, что Украина и писала, и говорила грамотно.

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