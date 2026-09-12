Рассказываем об аутентичных названиях видов спорта, ссылаясь на Институт национальной памяти Украины.

"Копаний м’яч", "кошиківка" и "гаківка"– как раньше называли спорт?

Сегодня названия "футбол", "баскетбол", "волейбол", "хоккей" кажутся совершенно привычными. А в начале ХХ века в украинской спортивной среде, особенно в Галичине, можно было услышать совсем другие слова.

Представим себе спортивное объявление начала ХХ века: сегодня соревнуются в "копанном мяче", завтра – в "отбиванке", а любители зимнего спорта отправляются на "лещетарство". Звучит необычно, но за каждым словом скрывается вполне знакомый нам вид спорта.

Ко Дню физкультуры и спорта Украины, который отмечается 12 сентября, стоит напомнить, что украинские тренеры и спортсмены в начале ХХ века вместе со спортом внедряли и украинские названия, которые сами же и придумывали.

Их активно внедрял педагог и популяризатор физической культуры Иван Боберский. Он стремился создать украинскую спортивную терминологию, понятную и близкую к украинскому языку. Эти названия широко использовались в Западной Украине до 1939 года.



Професор Иван Боберский, Львов, ноябрь 1912 года. Из частного архива Степана Гайдучка. / Фото: uk.wikipedia.org

Вот каким был этот своеобразный спортивный словарь:

копаний м’яч – футбол;

– футбол; кошиківка – баскетбол;

– баскетбол; відбиванка – волейбол;

– волейбол; гаківка – хоккей;

– хоккей; ситківка – теннис;

– теннис; лещетарство – лыжный спорт;

– лыжный спорт; наколесництво – велоспорт;

– велоспорт; совгарство – ковзанярський спорт;

– ковзанярський спорт; пливацтво – плавание;

– плавание; стусан – бокс;

– бокс; руханка – гимнастика;

– гимнастика; прорух – утренняя гимнастика;

– утренняя гимнастика; рухівня – спортивний зал.

Интересно! Это не единственный случай придумывания украинских названий для новых видов спорта, игр или развлечений. Ранее мы писали, какое украинское название дали кроссворду – "хрестиківка" – и почему.

Откуда брались такие названия?

Боберский часто составлял термины так, чтобы само название подсказывало, о каком действии или предмете идет речь.

"Копаный мяч" – мяч, по которому бьют ногой.

"Кошиківка" – игра, в которой мяч закидывают в корзину.

"Відбиванка" – игра, в которой мяч отбивают.

"Гаківка" – хоккей, в котором используют клюшку, похожую на крюк.

"Наколесництво" – спорт, связанный с колесами.

А "руханка" образована от слова "рух" и означала гимнастические упражнения.

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Особенно интересно, что Боберский не просто придумывал отдельные слова. Он создавал целую систему спортивной лексики. Издавал учебники, в частности "Копаний м’яч", "Ситківка", "Забави й гри рухові", популяризировал физическое воспитание среди детей и молодежи.

Большинство этих названий не прижилось в современном украинском языке. Но они остались важной частью истории нашей спортивной терминологии.

И это хороший пример того, как язык может хранить историю даже в словах, которыми мы давно перестали пользоваться

А какое слово вы бы узнали?