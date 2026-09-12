Рассказываем об аутентичных названиях видов спорта, ссылаясь на Институт национальной памяти Украины.
"Копаний м’яч", "кошиківка" и "гаківка"– как раньше называли спорт?
Сегодня названия "футбол", "баскетбол", "волейбол", "хоккей" кажутся совершенно привычными. А в начале ХХ века в украинской спортивной среде, особенно в Галичине, можно было услышать совсем другие слова.
Представим себе спортивное объявление начала ХХ века: сегодня соревнуются в "копанном мяче", завтра – в "отбиванке", а любители зимнего спорта отправляются на "лещетарство". Звучит необычно, но за каждым словом скрывается вполне знакомый нам вид спорта.
Ко Дню физкультуры и спорта Украины, который отмечается 12 сентября, стоит напомнить, что украинские тренеры и спортсмены в начале ХХ века вместе со спортом внедряли и украинские названия, которые сами же и придумывали.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Их активно внедрял педагог и популяризатор физической культуры Иван Боберский. Он стремился создать украинскую спортивную терминологию, понятную и близкую к украинскому языку. Эти названия широко использовались в Западной Украине до 1939 года.
Професор Иван Боберский, Львов, ноябрь 1912 года. Из частного архива Степана Гайдучка. / Фото: uk.wikipedia.org
Вот каким был этот своеобразный спортивный словарь:
- копаний м’яч – футбол;
- кошиківка – баскетбол;
- відбиванка – волейбол;
- гаківка – хоккей;
- ситківка – теннис;
- лещетарство – лыжный спорт;
- наколесництво – велоспорт;
- совгарство – ковзанярський спорт;
- пливацтво – плавание;
- стусан – бокс;
- руханка – гимнастика;
- прорух – утренняя гимнастика;
- рухівня – спортивний зал.
Интересно! Это не единственный случай придумывания украинских названий для новых видов спорта, игр или развлечений. Ранее мы писали, какое украинское название дали кроссворду – "хрестиківка" – и почему.
Откуда брались такие названия?
Боберский часто составлял термины так, чтобы само название подсказывало, о каком действии или предмете идет речь.
"Копаный мяч" – мяч, по которому бьют ногой.
"Кошиківка" – игра, в которой мяч закидывают в корзину.
"Відбиванка" – игра, в которой мяч отбивают.
"Гаківка" – хоккей, в котором используют клюшку, похожую на крюк.
"Наколесництво" – спорт, связанный с колесами.
А "руханка" образована от слова "рух" и означала гимнастические упражнения.
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Особенно интересно, что Боберский не просто придумывал отдельные слова. Он создавал целую систему спортивной лексики. Издавал учебники, в частности "Копаний м’яч", "Ситківка", "Забави й гри рухові", популяризировал физическое воспитание среди детей и молодежи.
Большинство этих названий не прижилось в современном украинском языке. Но они остались важной частью истории нашей спортивной терминологии.
И это хороший пример того, как язык может хранить историю даже в словах, которыми мы давно перестали пользоваться
А какое слово вы бы узнали?