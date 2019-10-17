Винница победила в международном конкурсе дружественных к детям городов: детали

Винница выиграла международную премию Child Friendly Cities Inspire Award среди самых дружественных к детям городов в мире. Победу областному центру принес проект школьного бюджета участия.

Он стал лучшим в мире примером привлечения детей к городскому самоуправлению. До этого город провел конкурсы детских инициатив на внедрение изменений в школах. В рамках конкурса отобрали 11 самых интересных идей. Все они Винница профинансировала из городского бюджета. Об этом сообщает Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ).

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Городской совет Винницы помогл воплотить детские идеи в жизнь, предоставив миллион гривен.

Интересно, что в финале конкурса Винница боролась с городами-соперниками из Вьетнама, Германии, Хорватии и Венгрии.

Подробнее о престижной премии и победе Винницы: видео

В итоге первое место Винница заняла не одна, а разделила его с вьетнамским Хошимином.

Дети имеют право принимать участие в решениях, которые на них будут влиять. Дети просят города учиться друг у друга, перенимать опыт и совершенствовать идеи друг друга. Поэтому, вручая эти награды, мы предлагаем работать в этом направлении, идти вперед глобально,

– отметила глава офиса ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.

Претендентов на престижную премию оценивали по следующим критериям:

продемонстрированные результаты; креативность и инновации; возможность и целесообразность повторения реализованного проекта; соответствие принципам инициативы "Общество, дружественное к детям и молодежи".

Церемония награждения состоялась 17 октября в немецком Кельне во время Первого глобального саммита городов, дружественных к детям. Саммит объединил более 550 участников: мэров, местных лидеров, технических экспертов, детей и молодежи из более чем 60 стран мира.

Какие еще города выиграли премию в других номинациях?