Вінниця перемогла у міжнародному конкурсі дружніх до дітей міст: деталі

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Вінниця дружня до дітей
Вінниця дружня до дітей / ЮНІСЕФ

Вінниця виграла міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire Award серед найбільш дружніх до дітей міст у світі. Перемогу обласному центру приніс проєкт шкільного бюджету участі.

Він став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського самоврядування. До цього місто провело конкурси дитячих ініціатив на впровадження змін у школах. В рамках конкурсу відібрали 11 найцікавіших ідей. Усіх їх Вінниця профінансувала з міського бюджету. Про це інформує Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

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Міська рада Вінниці допомогла втілити дитячі ідеї у життя, надавши мільйон гривень.

Цікаво, що у фіналі конкурсу Вінниця змагалася з містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії та Угорщини.

Детальніше про престижну премію і перемогу Вінниці у ній: відео


Врешті перше місце Вінниця посіла не одна, а розділила його з в’єтнамським Хошиміном.

Діти мають право брати участь у рішеннях, які на них впливатимуть. Діти просять міста вчитися одне в одного, переймати досвід і вдосконалювати ідеї одне одного. Тож, вручаючи ці нагороди, ми пропонуємо працювати в цьому напрямку, йти вперед глобально,
– зауважила глава офісу ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.

Претендентів на престижну премію оцінювали за такими критеріями:

  1. Продемонстровані результати,
  2. креативність та інновації,
  3. можливість та доцільність повторення реалізованого проекту,
  4. відповідність принципам ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".

Церемонія нагородження відбулась 17 жовтня у німецькому Кельні під час Першого глобального саміту міст, дружніх до дітей. Саміт об’єднав понад 550 учасників: мерів, місцевих лідерів, технічних експертів, дітей і молоді з понад 60 країн світу.

Які ще міста виграли премію в інших номінаціях?

  • Недискримінація та рівність: Овейдо (Іспанія);
  • Участь дітей та молоді у житті міста: Вінниця (Україна), Хошимін (В’єтнам);
  • Дружні до дітей соціальні послуги: Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати);
  • Безпечне та екологічне довкілля: Міслата (Іспанія);
  • Дозвілля та родинний відпочинок: Крінс (Швейцарія);
  • Дружнє до дітей врядування: Коупавогюр (Ісландія). 
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини політики Новини України Освіта Школа Діти і неповнолітні Рейтинги Вінниця ООН ЮНІСЕФ Новини освіти
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