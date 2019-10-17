Вінниця перемогла у міжнародному конкурсі дружніх до дітей міст: деталі

Вінниця виграла міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire Award серед найбільш дружніх до дітей міст у світі. Перемогу обласному центру приніс проєкт шкільного бюджету участі.
Він став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського самоврядування. До цього місто провело конкурси дитячих ініціатив на впровадження змін у школах. В рамках конкурсу відібрали 11 найцікавіших ідей. Усіх їх Вінниця профінансувала з міського бюджету. Про це інформує Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).
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Міська рада Вінниці допомогла втілити дитячі ідеї у життя, надавши мільйон гривень.
Цікаво, що у фіналі конкурсу Вінниця змагалася з містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії та Угорщини.
Детальніше про престижну премію і перемогу Вінниці у ній: відео
Врешті перше місце Вінниця посіла не одна, а розділила його з в’єтнамським Хошиміном.
Діти мають право брати участь у рішеннях, які на них впливатимуть. Діти просять міста вчитися одне в одного, переймати досвід і вдосконалювати ідеї одне одного. Тож, вручаючи ці нагороди, ми пропонуємо працювати в цьому напрямку, йти вперед глобально,
– зауважила глава офісу ЮНІСЕФ в Україні Лотта Сільвандер.
Претендентів на престижну премію оцінювали за такими критеріями:
- Продемонстровані результати,
- креативність та інновації,
- можливість та доцільність повторення реалізованого проекту,
- відповідність принципам ініціативи "Громада, дружня до дітей та молоді".
Церемонія нагородження відбулась 17 жовтня у німецькому Кельні під час Першого глобального саміту міст, дружніх до дітей. Саміт об’єднав понад 550 учасників: мерів, місцевих лідерів, технічних експертів, дітей і молоді з понад 60 країн світу.
Які ще міста виграли премію в інших номінаціях?
- Недискримінація та рівність: Овейдо (Іспанія);
- Участь дітей та молоді у житті міста: Вінниця (Україна), Хошимін (В’єтнам);
- Дружні до дітей соціальні послуги: Шарджа (Об’єднані Арабські Емірати);
- Безпечне та екологічне довкілля: Міслата (Іспанія);
- Дозвілля та родинний відпочинок: Крінс (Швейцарія);
- Дружнє до дітей врядування: Коупавогюр (Ісландія).