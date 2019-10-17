Вінниця перемогла у міжнародному конкурсі дружніх до дітей міст: деталі

Вінниця виграла міжнародну премію Child Friendly Cities Inspire Award серед найбільш дружніх до дітей міст у світі. Перемогу обласному центру приніс проєкт шкільного бюджету участі.

Він став найкращим у світі прикладом залучення дітей до міського самоврядування. До цього місто провело конкурси дитячих ініціатив на впровадження змін у школах. В рамках конкурсу відібрали 11 найцікавіших ідей. Усіх їх Вінниця профінансувала з міського бюджету. Про це інформує Дитячий фонд Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ).

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Міська рада Вінниці допомогла втілити дитячі ідеї у життя, надавши мільйон гривень.

Цікаво, що у фіналі конкурсу Вінниця змагалася з містами-суперниками з В’єтнаму, Німеччини, Хорватії та Угорщини.

Детальніше про престижну премію і перемогу Вінниці у ній: відео