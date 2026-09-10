Не все, что привычно звучит в быту, автоматически становится литературной нормой. Так есть ли слово "вірьовка" в украинском языке? Рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как на украинском языке назвать "вірьовку"?

Казалось бы, какая разница: "вірьовка" или "мотузка"? Оба слова легко понять. Но когда мы хотим говорить на нормативном украинском языке, выбор имеет значение. Рассказываем, какое слово лучше употреблять и почему.

"Вірьовка" – слово, которое можно услышать в украинской речи и встретить в словарях, но с пометкой "разговорное". Кроме того, в этимологии отмечается, что оно, вероятно, происходит из русского языка, от слова "веревка".

Но помним о длительном влиянии русского языка, поэтому можем встретить его в литературе:

Щось теліпається на шиї у коня! Коли ж дивиться – вірьовка. (Григорій Квітка-Основ'яненко).

Слово "веревка" еще долгое время, а кое-где и до сих пор, встречалось как термин, обозначавший спортивный инвентарь в альпинизме, скалолазании и спортивном туризме. В Правилах проведения соревнований или Техническом регламенте, а также в Условиях соревнований, можно было встретить равнозначное использование слов "вірьовка" и "мотузка".

Однако языковеды настаивают на украинском слове – "мотузка". Слово имеет праславянское происхождение: "мотуз", образованное от оснований глаголов motati "мотать" и vęzati "вязать".

Поэтому говорим:

"Мотузка порвалася".

"Зв'яжи це мотузкою".

"Дитина тягнула за мотузку".

Ну а в зависимости от длины, толщины или плетения предмета могут быть и другие слова: "шнур / шнурок", "шворка", "канат", "мотуззя", "повороззя" или "очкур".

Не путайте это слово с названием хора

И со словом "вірьовка" есть интересный момент, из-за которого можно нечаянно попасть в забавную ситуацию. Именно так ошибочно называют фамилию известного украинского композитора.

У нас есть Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Верьовки. Именно Верьовки, через "е", потому что такая фамилия у композитора, хорового дирижера и фольклориста Григория Верьовки.

"Распрягайте, ребята, лошадей" в исполнении хора имени Г. Верьовки: смотрите видео

То есть:

"вірьовка" – то, чем что-то связывают;

"Верьовка" – фамилия человека.

Иногда одна буква спасает от очень забавной ошибки. Поэтому "хор имени Вирьовки" – точно не наш вариант.