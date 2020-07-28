Экспертная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы "сдал/не сдал" по химии и географии. Для тестов по географии он достигает 24 тестовых балла, а по химии почти на половину меньше – 13.

От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании, порог "сдал/не сдал" не преодолели: по географии – 5,56%, по химии – 10,15%. Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Напомним Около 15% абитуриентов не сдали ВНО по истории, еще почти 10% – по украинскому языку и литературе

Кроме того, уже 29 июля на информационных страницах участников появятся результаты ВНО по географии, химии по шкалам 100-200 баллов и 12-балльной.

Что такое порог "сдал/не сдал"? Это минимальное количество баллов, которое должен набрать участник за тестирование, чтобы получить оценку по шкале 100 – 200 баллов и иметь возможность поступить в вуз.

В кабинет участника ВНО, в котором опубликованы результаты теста, можно перейти по этой ссылке.

Ранее определили следующие пороговые баллы:

украинский язык и литература – 22, порог "сдал/не сдал" не преодолели 8,32% участников тестирования,

история Украины – 25, порог не преодолели 13,19%,

биология – 22, порог не преодолели 5,51%,

английский язык – 17, порог не преодолели 7,35%,

немецкий язык – 17, порог не преодолели 11,4%,

французский язык – 17, порог не преодолели 7,8%,

испанский язык – 17, порог не преодолели 11,3%.

Экспертам остается определить пороговые баллы ВНО 2020 для математики и физики.