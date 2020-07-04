Новоназначенный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет своими первоочередными задачами назвал контроль за проведением ВНО и вступительной кампанией. Однако к внешнему независимому оцениванию у Шкарлета есть определенные замечания.

ВНО – необходимо – Шкарлет

ВНО в условиях пандемии проходит в привычном режиме, а к вступительной кампании-2020 университеты готовы. Об этом Шкарлет сообщил в интервью изданию Lb.ua.

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И. о. министра также отметил, что альтернативы ВНО нет. Ведь тестирование уравнивает возможности всех детей, богатых и бедных, так и сельских, и городских.

Дополняя ВНО региональным коэффициентом и отраслевым коэффициентом, мы тем самым выравниваем вступление. Единственное замечание по ВНО – мне непонятно: если вес аттестата в общем объеме поступления только 10%, то зачем тогда школа?

– заметил Шкарлет.

Нужно ли ЗНО будущим заочникам

По мнению главы Минобразования большинство выпускников уделяют внимание только тем предметам, которые будут сдавать на тестировании. Также не нравится Шкарлету то, что поступающие на заочную форму обучения должны сдавать ВНО, особенно, когда это касается людей, давно закончивших школу.

Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения,

– считает Шкарлет.

Обратите внимание! 3 июля Верховная Рада приняла решение об отмене ВНО для детей с оккупированных территорий и детей врачей, умерших от коронавирусной инфекции.

Что известно о назначении Сергея Шкарлета