ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
Новоназначенный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет своими первоочередными задачами назвал контроль за проведением ВНО и вступительной кампанией. Однако к внешнему независимому оцениванию у Шкарлета есть определенные замечания.
ВНО – необходимо – Шкарлет
ВНО в условиях пандемии проходит в привычном режиме, а к вступительной кампании-2020 университеты готовы. Об этом Шкарлет сообщил в интервью изданию Lb.ua.
К теме В правительстве проверят возможный плагиат в работах Шкарлета
И. о. министра также отметил, что альтернативы ВНО нет. Ведь тестирование уравнивает возможности всех детей, богатых и бедных, так и сельских, и городских.
Дополняя ВНО региональным коэффициентом и отраслевым коэффициентом, мы тем самым выравниваем вступление. Единственное замечание по ВНО – мне непонятно: если вес аттестата в общем объеме поступления только 10%, то зачем тогда школа?
– заметил Шкарлет.
Нужно ли ЗНО будущим заочникам
По мнению главы Минобразования большинство выпускников уделяют внимание только тем предметам, которые будут сдавать на тестировании. Также не нравится Шкарлету то, что поступающие на заочную форму обучения должны сдавать ВНО, особенно, когда это касается людей, давно закончивших школу.
Человек закончил учебное заведение лет 20 назад и хочет учиться на заочном, по профилю, без отрыва от работы и не на бюджете. Почему ему не дать шанс? С запретом в будущем переводиться на дневную форму обучения или получать бюджетное финансирование. И на дипломе сзади или в приложении написать, что человек закончил заочную форму обучения,
– считает Шкарлет.
Что известно о назначении Сергея Шкарлета
- 25 июня Сергей Шкарлет стал временным исполняющим обязанности министра образования и науки.
- Глава правительства Денис Шмигаль отметил, что это назначение – с испытательным сроком.
- Еще 18 июня под Верховной Радой протестовали против кандидатуры Шкарлета. Большинство участников акции представляли именно научные круги.
- Одной из причин протеста было обвинение Шкарлета в плагиате. Ученые выступали против того, чтобы такой человек возглавлял МОН.
- Кроме того, были и обвинения в злоупотреблениях. Дело в том, что Черниговский национальный технологический университет, ректором которого был Шкарлет, купил для его нужд машину за 1,5 миллиона гривен.
- 30 июня ученые и студенты снова вышли на протест. На этот раз против Сергея Шкарлета они выступили под стенами Кабинета Министров Украины.