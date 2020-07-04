Новопризначений виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет своїми першочерговими завданнями назвав контроль за проведенням ЗНО та вступною кампанією. Проте до зовнішнього незалежного оцінювання у Шкарлета є певні зауваження.

ЗНО – необхідне, – Шкарлет

ЗНО в умовах пандемії відбувається у звичному режимі, а до вступної кампанії-2020 університети готові. Про це Шкарлет повідомив в інтерв'ю виданню Lb.ua.

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В.о. міністра також наголосив, що альтернативи ЗНО немає. Адже тестування урівнює можливості усіх дітей, як заможних та бідних, так і сільських, і міських.

Доповнюючи ЗНО регіональним коефіцієнтом і галузевим коефіцієнтом, ми тим самим вирівнюємо вступ. Єдине зауваження щодо ЗНО – мені незрозуміло: якщо вага атестату в загальному обсязі вступу лише 10%, то навіщо тоді школа?

– зауважив Шкарлет.

Чи потрібне ЗНО майбутнім заочникам

На думку очільника Міносвіти більшість випускників приділяють увагу лише тим предметам, які складатимуть на тестуванні. Також не до вподоби Шкарлету те, що вступники на заочну форму навчання мають складати ЗНО, особливо, коли це стосується людей, що давно закінчили школу.

Людина закінчила навчальний заклад років 20 тому і хоче навчатись на заочному, за профілем, без відриву від роботи і не на бюджеті. Чому їй не дати шанс? Із забороною у майбутньому переводитися на денну форму навчання або отримувати бюджетне фінансування. І на дипломі ззаду або в додатку написати, що людина закінчила заочну форму навчання,

– вважає Шкарлет.

Зверніть увагу! 3 липня Верховна Рада ухвалила рішення щодо скасування ЗНО для дітей з окупованих територій та дітей лікарів, що померли від коронавірусної інфекції.

Що відомо про призначення Сергія Шкарлета