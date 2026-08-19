Возобновил обучение в магистратуре после отчисления? Сохраняется ли или возникает ли право на отсрочку от мобилизации – рассказываем со ссылкой на разъяснение Минобороны об отсрочках для студентов.

Отсрочка после возобновления обучения – действует ли она в магистратуре?

Студент восстановился после отчисления, поступил в магистратуру и снова учится на дневной форме. Значит ли это, что можно получить или восстановить отсрочку от мобилизации?

Этот вопрос особенно актуален перед новым учебным годом, ведь именно вокруг возобновления обучения, поступления на следующий уровень образования и последовательности получения образования возникает больше всего вопросов. В 2026 году правила важно проверять именно по действующей редакции законодательства, ведь порядок восстановления студентов и механизм подтверждения отсрочки менялись. Действующая редакция Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" датирована 31 июля 2026 года.

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Кто из магистрантов имеет право на отсрочку?

Статья 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает отсрочку для соискателей профессионального, предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме, если они получают уровень образования, что превышает ранее полученный. То есть классическая последовательность: бакалавр → магистр.

Министерство обороны также прямо относит студентов, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме и получающих более высокий уровень образования, к категориям, имеющим право на отсрочку.

То есть сама по себе магистратура не является проблемой. Наоборот, если человек после бакалавриата впервые получает степень магистра на дневной или дуальной форме обучения, это является основанием для отсрочки.

Но с возобновлением обучения ситуация несколько сложнее. Сам факт того, что у человека был перерыв в обучении, не означает автоматически, что после возобновления он навсегда теряет право на отсрочку.

Но есть принципиальный момент: право на отсрочку должно подтверждаться актуальными сведениями об обучении. Минобороны поясняет, что информация о студентах поступает из ЕДЕБО, а отсрочка для студентов может продлеваться автоматически благодаря обмену данными между реестром образования и системами Минобороны.

Отсрочка для студентов – изменения 2026 года: разъяснения адвоката

Что нужно проверить? После возобновления обучения или поступления в магистратуру следует убедиться, что:

обучение проходит по дневной или дуальной форме;

магистратура является следующим уровнем образования;

учебное заведение внесло актуальные данные в ЕДЕБО;

информация корректно отображается в "Резерв+".

Обращаем внимание! Что обязательно: если у вас есть отсрочка, никто не имеет права направить вас на ВВК.

Минобороны отмечает, что студенческие отсрочки могут продлеваться автоматически после проверки данных через соответствующие реестры.

Если в реестре человек еще числится отчисленным или информация не обновилась, система может не подтвердить основание для отсрочки

Поэтому возобновление обучения само по себе не означает автоматического получения отсрочки. Важно не просто иметь статус студента, а получать следующий уровень образования и иметь актуальные данные в ЕДЕБО.