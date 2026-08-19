Поновився після відрахування на навчання до магістратури? Чи зберігається або виникає право на відстрочку від мобілізації, розповідаємо з посиланням на Роз'яснення Міноборони щодо відстрочок для студентів.

Відстрочка після поновлення навчання – чи діє вона на магістратурі?

Здобувач освіти поновився після відрахування, вступив до магістратури й знову навчається на денній формі. Чи означає це, що можна отримати або відновити відстрочку від мобілізації?

Це питання особливо актуальне перед новим навчальним роком, адже саме навколо поновлення, вступу на наступний рівень освіти та послідовності здобуття освіти виникає найбільше запитань. У 2026 році правила важливо перевіряти саме за чинною редакцією законодавства, адже порядок поновлення студентів та механізм підтвердження відстрочки змінювалися. Чинна редакція Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" датована 31 липня 2026 року.

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Хто з магістрантів має право на відстрочку?

Стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" передбачає відстрочку для здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою, якщо вони здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. Тобто класична послідовність: бакалавр → магістр.

Міністерство оборони також прямо відносить студентів, аспірантів і докторантів, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий рівень освіти, до категорій, які мають право на відстрочку.

Тобто сама по собі магістратура не є проблемою. Навпаки, якщо людина після бакалаврату вперше здобуває ступінь магістра на денній або дуальній формі, це є підставою для відстрочки.

Але з поновленням ситуація дещо складніша. Сам факт того, що людина мала перерву в навчанні, не означає автоматично, що після поновлення вона назавжди втрачає право на відстрочку.

Але є принциповий момент: право на відстрочку має підтверджуватися актуальними відомостями про навчання. Міноборони пояснює, що інформація про студентів надходить із ЄДЕБО, а відстрочка для студентів може продовжуватися автоматично через обмін даними між освітнім реєстром і системами Міноборони.

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Що потрібно перевірити? Після поновлення або вступу до магістратури варто переконатися, що:

навчання відбувається за денною або дуальною формою;

магістратура є наступним рівнем освіти;

заклад освіти вніс актуальні дані до ЄДЕБО;

інформація коректно відображається в "Резерв+".

Наголосимо! Що примусово, коли у вас є відстрочка ніхто не має право направити вас на ВЛК.

Міноборони зазначає, що студентські відстрочки можуть продовжуватися автоматично після перевірки даних через відповідні реєстри.

Якщо в реєстрі людина ще числиться відрахованою або інформація не оновилася, система може не підтвердити підставу для відстрочки

Тому, поновлення саме по собі не означає автоматичного отримання відстрочки. Важливо,не просто мати статус студента, а здобувати наступний рівень освіти та мати актуальні дані в ЄДЕБО.