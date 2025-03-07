В Украине будет единая STEM-олимпиада для старшеклассников
Со следующего учебного года в Украине будут проводить единую ученическую STEM-олимпиаду. Она заменит привычные интернет-олимпиады.
Соответствующие изменения содержит обновленное Положение об ученическом олимпиадном и турнирном движении, которое презентовали в Министерстве образования и науки Украины. Об этом информирует 24 Канал.
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В Украине состоится единая STEM-олимпиада
Участвовать в STEM-олимпиаде смогут ученики 9 – 11 классов общеобразовательных школ и ученики профтехов.
Это должна быть единая олимпиада по четырем образовательным отраслям:
- математической;
- естественной;
- технологической;
- информатической.
При этом ее будут проводить одновременно, но по разным секциям.
В МОН рассказали, что задания на STEM-олимпиаде не будут привычными олимпиадными. Зато будут сложными и творческими.
Олимпиада должна иметь предварительный заочный этап, который продлится 2 – 3 месяца. В это время участники будут работать над определенным заданием, которое затем должны представить.
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Школьные этапы ученических предметных олимпиад отменили
- Министерство образования и науки Украины также отменило проведение школьного этапа ежегодных ученических предметных олимпиад.
- Со следующего учебного года всеукраинские олимпиады будут проходить в рамках трех этапов. Ранее было четыре.
- Первым этапом станет местный, который будет предусматривать открытую регистрацию всех желающих учеников.
- Школьники смогут принять участие в этом этапе без посредничества школы или учителей, самостоятельно пройдя предварительную регистрацию.
- При этом место проведения олимпиад на местном уровне и количество таких опорных центров будет определять каждая область отдельно, учитывая свои потребности и структуру региона.