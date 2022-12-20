Вступали из более чем 30 стран мира: сколько студентов учится в украинских вузах

Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что украинские абитуриенты смогли вступить в вузы нашего государства, даже находясь за границей. Причем из 32 стран мира.

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Сколько студентов учится в украинских вузах

Так, по словам Шкарлета, на бакалавриат в вузы нашей страны поступило более 225 тысяч человек. На магистратуру – почти 189 тысяч, из которых 118 тысяч – на бюджет. Также министр рассказал, что более 100 тысяч абитуриентов стали студентами колледжей и более 85 тысяч – училищ.

Это именно те дети, которые будут учиться и восстанавливать Украину после нашей победы,

– сказал глава МОН.