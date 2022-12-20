Вступали из более чем 30 стран мира: сколько студентов учится в украинских вузах
На сегодняшний день в заведениях высшего образования Украины учится почти 415 тысяч студентов. Они поступили по разным формам образования.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что украинские абитуриенты смогли вступить в вузы нашего государства, даже находясь за границей. Причем из 32 стран мира.
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Сколько студентов учится в украинских вузах
Так, по словам Шкарлета, на бакалавриат в вузы нашей страны поступило более 225 тысяч человек. На магистратуру – почти 189 тысяч, из которых 118 тысяч – на бюджет. Также министр рассказал, что более 100 тысяч абитуриентов стали студентами колледжей и более 85 тысяч – училищ.
Это именно те дети, которые будут учиться и восстанавливать Украину после нашей победы,
– сказал глава МОН.
Также он отметил, что из 32 стран мира, в которых находились украинские абитуриенты-беженцы, поступили в вузы почти 29 тысяч выпускников школ.
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Как проходила вступительная кампания в вузе в 2022 году
- В этом году из-за полномасштабной войны в Украине абитуриенты писали национальный мультимедийный тест по трем предметам вместо ВНО.
- По его результатам выпускники школ и поступали в вузы.
- В этом году выпускники, выехавшие за границу из-за войны, впервые могли написать мультимедийный тест в 58 городах 32 стран мира.
- В общей сложности его составляли почти 215 тысяч абитуриентов. Из них более 23 тысяч человек – за рубежом.
- Более 10 тысяч участников национального мультимедийного теста, словами главы МОН, получили 200 баллов хотя бы по одному предмету. Также почти 2 тысячи человек – по двум предметам и более 560 – по трем
- На бакалавриат, на бюджет, в украинские вузы в этом году поступило более 63 тысяч человек. На платную форму обучения – почти 78 тысяч абитуриентов, добавил министр.
- При этом около 190 поступающих будут учиться в частных вузах за средства государства.
- Также в этом году причислили почти полмиллиона абитуриентов в колледжи.