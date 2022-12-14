Нововведением вступительной кампании – 2023 станет увеличение количества обязательных предметов на НМТ. То есть украинский язык, математика, история Украины и один из четырех иностранных языков.

Читайте Выпускники могут составлять только два обязательных предмета во время НМТ – 2023

Как и на каких условиях абитуриентов будут принимать в вузы в 2023 году

Так, в отдельный день абитуриенты смогут составить дополнительный предмет НМТ: физику, химию или биологию. Результатами этого теста можно будет заменить оценку по истории Украины или иностранному языку. Поступающие на художественные и спортивные специальности будут сдавать НМТ и творческий конкурс.

Также в 2023 году МОН не планирует устанавливать разделение бюджетных мест между абитуриентами после 11 класса и колледжей. Все они будут участвовать в совместных конкурсах.

Какой проходной балл для поступления в бюджет

Что интересно: поступающих будут допускать к конкурсному отбору на бюджет, если они имеют конкурсный балл не менее 130. Для детей погибших защитников Украины сделают исключение.

Для специальностей "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Здравоохранение" конкурсный балл для поступления должен быть не менее 150 баллов.

Для специальностей "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", специальности "Фармация, промышленная фармация" балл не может быть менее 140 баллов.

Кстати, вместо результатов НМТ-2023 можно будет воспользоваться результатами НМТ-2022 или ВНО 2020/2021 годов.

Изменят ли коэффициенты и личный кабинет поступающего

Во вступительной кампании 2023 года не планируют использовать средние баллы ранее полученных документов по образованию и сельскому коэффициенту.

Региональный коэффициент будет определяться весной, в зависимости от военно-политической ситуации в Украине.

В 2023 году также планируется расширить функционал личного электронного кабинета абитуриента. Приемные комиссии вузов, кстати, не будут забирать на хранение оригиналы документов об образовании абитуриентов.

Что интересно, в следующем году решили сохранить все льготы и льготные категории, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Замечания и предложения к проекту будут приниматься до 27 декабря 2022 года по электронной почте olha.leontieva@mon.gov.ua.

К теме "Не можем сорвать кампанию": Шкарлетт рассказал об альтернативе поступления в вузы в 2023 году

Выпускники могут составлять только два обязательных предмета во время НМТ – 2023