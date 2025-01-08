"Огромный магнит": какой город выбрала четверть поступающих для обучения в вузах

Многие украинские абитуриенты выбирают для получения высшего образования столицу нашего государства. Именно Киев является огромным магнитом для абитуриентов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. В столицу в прошлом году поступила четверть абитуриентов в вузы в Украине.

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Какой город является магнитом для поступающих

Винницкий отметил: если говорить о Киеве, то это огромный магнит.

Вступительная кампания этого года показала, что четверть абитуриентов поступили в киевские вузы. Здесь надо многое менять, но Киев имеет определенный вес и определенный порядок в своей иерархии,

– считает он.

Отметим, в МОН надеялись, что гранты получат 16 тысяч поступающих в учреждения высшего образования в 2024 году. Вместо этого получили 14 тысяч.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года