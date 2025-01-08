"Огромный магнит": какой город выбрала четверть поступающих для обучения в вузах
Многие украинские абитуриенты выбирают для получения высшего образования столицу нашего государства. Именно Киев является огромным магнитом для абитуриентов.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого LB. В столицу в прошлом году поступила четверть абитуриентов в вузы в Украине.
Смотрите также Деньги учителям, подготовка к реформе школы, военная подготовка: что ждет образование в 2025 году
Какой город является магнитом для поступающих
Винницкий отметил: если говорить о Киеве, то это огромный магнит.
Вступительная кампания этого года показала, что четверть абитуриентов поступили в киевские вузы. Здесь надо многое менять, но Киев имеет определенный вес и определенный порядок в своей иерархии,
– считает он.
Отметим, в МОН надеялись, что гранты получат 16 тысяч поступающих в учреждения высшего образования в 2024 году. Вместо этого получили 14 тысяч.
Смотрите также "Это пугает": на какие специальности в прошлом году поступили абитуриенты с низкими баллами НМТ
Что известно о вступительной кампании 2024 года
- В этом году на бюджетную форму обучения в украинские вузы приняли 68 тысяч студентов.
- Всего поступающих в 2024 году было 169 тысяч.
- Самой популярной специальностью среди поступающих в вузы стала психология, на которую подали больше всего заявлений.
- Из 66 тысяч абитуриентов, поступивших на бюджет, 9 тысяч – это льготники.
- В МОН отметили, что более 6 тысяч абитуриентов, которым предложили бюджетное место, от него отказались.
- Больше всего поступающих на бюджет зачислили на специальность "среднее образование".
- Возглавил рейтинг самых популярных ЗВО, по количеству поданных заявлений от поступающих на бакалавриат, Львовский национальный университет имени Ивана Франко.