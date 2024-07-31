В министерстве также предупредили, что работа сайта "Вступ-2024" может быть замедленной. Поэтому тем, кто еще не успел подать заявления, рекомендуют заходить в электронные кабинеты по прямой ссылке.
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Когда будет зачисление на обучение
Министерство также напомнило основные даты вступительной кампании.
Так, до 5 августа состоится распределение бюджетных мест. Если абитуриент проходит на бюджет, то статус его заявления с "Допущено к конкурсу" изменится на "Рекомендовано (бюджет)".
До 18:00 8 августа поступающие, которые получили рекомендацию на бюджет, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования к зачислению.
Уже 10 августа состоится зачисление на бюджет.
Также добавим, что с 9 августа, начнется процесс предоставления рекомендаций на контракт. Их абитуриент может получить по любому количеству поданных заявлений.
Зачисление на контрактное обучение пройдет до 30 августа.