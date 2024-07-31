У міністерстві також попередили, що робота сайту "Вступ-2024" може бути сповільненою. Тому тим, хто ще не встиг подати заяви, рекомендують заходити до електронних кабінетів за прямим покликанням.

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Коли буде зарахування на навчання

Міністерство також нагадало основні дати вступної кампанії.

Так, до 5 серпня відбудеться розподіл бюджетних місць. Якщо абітурієнт проходить на бюджет, то статус його заяви з "Допущено до конкурсу" зміниться на "Рекомендовано (бюджет)".

До 18:00 8 серпня вступники, які отримали рекомендацію на бюджет, повинні підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги до зарахування.

Уже 10 серпня відбудеться зарахування на бюджет.

Також додамо, що з 9 серпня, розпочнеться процес надання рекомендацій на контракт. Їх абітурієнт може отримати за будь-якою кількістю поданих заяв.

Зарахування на контрактне навчання пройде до 30 серпня.