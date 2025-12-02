Какие вузы будут признавать результаты обучения на ВОТ: перечень от МОН

Министерство образования и науки Украины согласовало перечень вузов, которые в 2026 году будут признавать результаты обучения, полученные на временно оккупированной территории (ВОТ). Таких университетов – 43.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на МОН Украины. Ранее правительство одобрило порядок, который позволяет признавать результаты обучения, полученные на ТОТ, для училищ, колледжей и вузов.

Смотрите также Уголовные дела и 50 тысяч отчисленных: как продолжаются проверки в вузах и колледжах

В каких вузах будут признавать полученное на ВОТ образование?

Омбудсмен Дмитрий Лубинец писал, что утверждение порядка – возможность для людей с ВОТ не просто подтвердить свои результаты обучения, а вернуться в украинское пространство и стать активными участниками восстановления и развития страны.

Так, следующем году будут признавать результаты обучения на ВОТ такие вузы:

Коммунальное учреждение высшего образования "Кременчугская гуманитарно-технологическая академия" Полтавского областного совета;

Государственное высшее учебное заведение "Приазовский государственный технический университет";

Частное высшее учебное заведение "Украинский гуманитарный институт";

Центральноукраинский национальный технический университет;

Заведение высшего образования "Международный научно-технический университет имени академика Юрия Бугая";

Университет Григория Сковороды в Переяславе;

Черкасский государственный технологический университет;

Таврический национальный университет имени Вернадского;

Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара;

Полесский национальный университет;

Херсонский государственный аграрно-экономический университет;

Украинский государственный университет железнодорожного транспорта;

Национальный аэрокосмический университет "Харьковский авиационный институт";

Запорожский национальный университет;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Сумской государственный университет;

Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя;

Ровенский государственный гуманитарный университет;

Национальный фармацевтический университет;

Харьковский национальный медицинский университет;

Черноморский национальный университет имени Петра Могилы;

Национальный университет "Полтавская политехника |имени Юрия Кондратюка";

Киевский национальный лингвистический университет;

Винницкий национальный технический университет;

Частное акционерное общество "Высшее учебное заведение "Межрегиональная Академия управления персоналом";

Харьковский национальный университет имени Каразина;

Национальный университет "Одесская юридическая академия";

Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины;

Мариупольский государственный университет;

Национальный университет пищевых технологий;

Тернопольский национальный медицинский университет имени Горбачевского;

Государственное учреждение "Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко";

Таврический государственный агротехнологический университет имени Дмитрия Моторного;

Нежинский государственный университет имени Николая Гоголя;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Частное высшее учебное заведение "Винницкий финансово-экономический университет";

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет;

Одесский государственный аграрный университет;

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова;

Украинский государственный университет науки и технологий;

Одесская государственная академия строительства и архитектуры;

Национальный медицинский университет имени Богомольца.

Смотрите также Масштабные схемы: в ГСКО назвали основные способы избежания мобилизации благодаря образованию

Читайте больше новостей на тему высшего образования: