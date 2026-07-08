Почему на украинском языке не следует говорить "взятка" и о происхождении известного слова "хабар" – рассказываем со ссылкой на Slovnyk.me.

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Не говорите "взятка": как правильно на украинском?

Представь себе такую ситуацию: кто-то говорит "взятка", а ты сразу чувствуешь, что это звучит чуждо, будто не из нашего языка. А вот "хабар" – слово родное, знакомое еще с детства, хоть и с неприятным оттенком.

Давайте разберемся, почему на украинском правильно говорить именно "хабар", откуда взялось это слово, какие интересные истории скрывает его происхождение и почему "взятка" – всего лишь калька, не имеющая корней в нашей языковой традиции.

В каждом языке даже заимствованные из других языков слова приобретают свое собственное звучание, а порой – и другое, противоположное значение.

Слово "хабар" пришло в украинский язык еще несколько веков назад из тюркских языков; по-арабски "хабер" – "известие, сообщение", а точнее – плата гонцу за сообщение. Со временем значение трансформировалось в "плату за услугу" и, в конечном итоге, – в "неправомерное вознаграждение", то есть – взятку.

В украинской литературе слово "хабар" встречается еще в произведениях XIX века, что свидетельствует: оно давно закрепилось в нашей языковой традиции.

Именно это слово приводится в академическом "Словаре украинского языка" и действующем украинском законодательстве.

Поэтому правильно говорить:

дати хабаря;

взяти хабар;

вимагати хабаря;

отримати хабаря.

А с изменением орфографии в 2019 году слово "хабар" перенесли из твердой группы существительных в мягкую. И поэтому в родительном падеже будет окончание "я" – вхабаря. На этом подчеркивает филолог Светлана Чернышова.

Как склонять слово "хабар": смотрите видео

Таким образом, хотя слово и заимствовано, оно давно стало органичной частью украинского языка и официальным термином.

От слова "хабар" образовалось целое семейство украинских слов:

• хабарник;

• хабарництво;

• хабародавець;

• хабарниця.

Все они являются нормативными.

Зато "взятка" – это слово, заимствованное из русского языка и происходящее от русского глагола "взять" – "узять". Оно буквально означает то, что "берут".

Хотя в украинском языке и есть слова "взяти" или "узяти", однако "взятка" – это русизм.

Украинский язык богат образными названиями неправомерного вознаграждения, их в словарях можно найти более 40. Некоторые из них вы встретите и в официальных документах, а некоторые – в литературе или разговорной речи:

мзда, подкуп, подплата – книжные и официальные варианты;

– книжные и официальные варианты; отчипне, откат, базаринка, магари́ч – народные, разговорные;

– народные, разговорные; драчина, здир, братка, хапанка – из фольклора и диалектов.

Однако украинская литературная норма отдает предпочтение слову "хабар".

Не стоит путать "хабар" с подарком или вознаграждением. Подарок дарят без требования нарушить закон, тогда как взятка всегда связана с неправомерной выгодой.

Знайте значение слова и не нарушайте закон!