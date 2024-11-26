Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
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Какое учреждение будет проводить конкурс учебников
Так, теперь именно государственное учреждение "Украинский институт развития образования" назначили ответственным за проведение конкурсного отбора учебников.
Это учреждение заменит Институт модернизации содержания образования, который до этого проводил конкурсные отборы учебников, в частности проектов электронных учебников, для соискателей полного общего среднего и высшего образования.
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Почему сменили учреждение
- Институт модернизации содержания образования от МОН прекратил утверждать и закупать школьные учебники после расследования NGL.Media об издательстве учебной литературы "Атлант", когда обнаружили, что орган является убыточным и работает некачественно.
- В документе отметили, что конкурс на изготовление и приобретение учебников между ИМЗО и издательством "Атлант" мог происходить без открытых торгов.
- Непрозрачный конкурсный отбор, который происходил под контролем ИМЗО, неоднократно приводил к закупке учебников и пособий или в избыточном количестве, или в такой, что "не удовлетворяет реального спроса". Из-за этого государство потеряло 4 741 500 гривен доходов и неэффективно использовало 3 942 000 гривен бюджетных средств.