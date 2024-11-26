Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Какое учреждение будет проводить конкурс учебников

Так, теперь именно государственное учреждение "Украинский институт развития образования" назначили ответственным за проведение конкурсного отбора учебников.

Это учреждение заменит Институт модернизации содержания образования, который до этого проводил конкурсные отборы учебников, в частности проектов электронных учебников, для соискателей полного общего среднего и высшего образования.

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Почему сменили учреждение